Pecco Bagnaia nach Clash mit Alex Márquez: «Showman!»

Nach dem ungeplanten Zusammentreffen von Pecco Bagnaia und Alex Márquez im zweiten Training vor Correntaio gab es am Freitag in Mugello Polemik - Fakt ist: Bagnaia muss um drei Startplätze nach hinten rücken.

Der Toskana-Klassiker von Mugello brachte am Freitagnachmittag ein echtes Ausrufezeichen im Lager von Ducati. Dort kamen sich nämlich Alex Márquez (28) und Weltmeister Pecco Bagnaia (27) in die Quere. Bagnaia war gerade im Cruise-Modus unterwegs, als der Spanier mit der Gresini-Ducati von hinten angebraust kam und vor der Correntaio-Kurve - dort wo auch Long Lap-Penalties ausgeführt werden.

Das Resultat: Alex Márquez musste das Bike aufrichten, hatte einen Wackler, schaffte den Einlenkpunkt nicht mehr und ging weit. Danach gestikulierte er in Richtung Bagnaia, die beiden Streithähne waren nur Zentimeter von einander getrennt. Márquez deutete mehrfach auf sein Visier - meinte damit wohl, Bagnaia müsse die Augen offen halten. Bagnaia wirkte davon völlig unbeeindruckt, suchte danach gleich die Box auf.

Wie Speedweek-User wissen, wurde der Titelverteidiger dafür tatsächlich mit einem Grid-Penalty von drei Positionen für die Rennen bestraft. Obwohl Bagnaia die Lage ganz anders sah: «Ich war außerhalb der Ideallinie, habe dort gebremst. Er ist ein Showman, das ist sicher», knurrte Bagnaia am Freitagnachmittag. «Es war sinnlos von ihm, solche Gesten zu zeigen - aber egal, es war eine gute Show. Sollte ich dafür eine Strafe erhalten, wäre das lächerlich! Ich warte, denke aber nicht, dass es dafür eine Strafe gibt.» Wie wir wissen, hat sich der Lokalheld getäuscht.

Márquez stellt die Lage so dar: «Er war langsam und komplett in der Mitte der Spur unterwegs. Ich kam von hinten und war dabei, meine Zeit zu verbessern. Für mich ist das klar. Er hat sich auch in keiner Phase umgedreht. Ich war auf einer heißen Runde, er komplett in der Mitte der Piste. Strafe oder nicht. Er ist in die Box gefahren danach. Ok, Strafe oder keine Strafe - aber wenn man in die Box fährt, sollte man die anderen von hinten nachkommenden Fahrer beachten!»

Übrigens: Bagnaia rückt ab Samstag in Mugello mit einem Helm in Spezial-Lackierung aus - hinten ist die Botschaft zu lesen: «Rock´n Roll All Nite.» Fakt ist: Bagnaia muss mehr arbeiten, als ihm lieb ist.

Ergebnisse MotoGP Mugello, Qualifying 1 (1. Juni):

1. Franco Morbidelli (I) Ducati, 1:44,726 min.

2. Raúl Fernández (E) Aprilia, +0,142 sec.

3. Brad Binder (ZA) KTM, +0,268

4. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati, +0,281

5. Fabio Quartararo (F) Yamaha,+0,350

6. Marco Bezzecchi (I) Ducati, +0,492

7. Joan Mir (E) Honda, +1,002

8. Johann Zarco (F) Honda, +1,087

9. Jack Miller (AUS) KTM, +1,098

10. Augusto Fernandez (E) KTM, +1,167

11. Pol Espargaró (E) KTM, +1,217

12. Lorenzo Savadori (I) Aprilia, +1,474

13. Takaaki Nakagami (J) Honda, 1,539

14. Luca Marini (I) Honda, +1,972

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523