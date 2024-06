Marc Márquez wäre lieber von Platz 4 gestartet

Auch wenn Marc Márquez die Leistung von Pecco Bagnaia uneingeschränkt würdigte, glaubt er, dass er mit einem besseren Start Siegchancen gehabt hätte. Der Start hat für ihn auch für das Rennen eine zentrale Bedeutung.

Marc Márquez holte im Sprint von Mugello einen starken zweiten Platz. Der einzige Fahrer, der vor ihm über die Ziellinie kam: Pecco Bagnaia.

Márquez: «Pecco hat in Mugello einfach ein kleines Plus gegenüber uns anderen», würdigte Marc Márquez die Leistung des Ducati-Werksfahrers nach dem Mugello-Sprint. «Er hat seine Zeiten ab dem FP1 locker aus dem Ärmel geschüttelt», erkannte der Gresini-GP23-Pilot an. «Er hat hier nicht umsonst schon die beiden letzten Jahre gewonnen. Das ist seine Paradestrecke.»

Er hätte auch keine Siegeschance mehr gehabt, wenn das Rennen noch zwei oder drei Runden länger gedauert hätte: «Ich habe alles schon mit meinem mäßigen Start aus der zweiten Reihe verloren», analysierte der 59-fache MotoGP-Sieger bei seinem 253. GP-Start. «Ich habe dann zwar alles versucht und Jorge niedergerungen, als ich bemerkt habe, dass sich Pecco abzusetzen versuchte.»

Doch seine forsche Fahrweise forderte ihren Tribut in Form eines stark nachlassenden Hinterreifens. «Als ich dann in der zweitletzten Runde einen Rutscher hatte, ließ ich es bleiben», begründete der achtfache Weltmeister sein abgekühltes Mütchen in der Schlussphase.

«Aber ich bin superhappy», war er nach den elf Runden in der malerischen Toskana trotzdem zufrieden. «Viele Jungs wie Diggia, Bezz oder mein Bruder sind in Mugello immer extrem schnell. Darum war es für mich nicht selbstverständlich, dass es so gut lief.»

Er verzichtete auch auf Schuldzuweisungen in Richtung seines eingegangenen Hinterreifens: «Die neuen Hinterreifen von Michelin sind mit ein Grund, dass wir, vor allem auch im Qualifying, mittlerweile so unfassbar schnell sind. Allerdings bin ich wie viele andere Fahrer mit den neuen Vorderreifen nicht glücklich. Sie bauen etwas unberechenbar ab.»

Trotz der Komplimente an «Hausherrn» Pecco Bagnaia glaubt der katalanische Superstar an seine Siegeschance für das Rennen: «Auch hier wird der Start entscheidend sein.» Die Strafversetzung seines Widersachers Bagnaia auf den fünften Startplatz macht ihn aber nicht glücklich. «Ich wäre lieber als Vierter als wie jetzt als Dritter gestartet. Das wäre für das Einlenken in die erste Kurve deutlich besser gewesen.»

MM93 könnte sich mit einem guten Start eventuell auch das eine oder andere Manöver bei einer Aufholjagd wie im Sprint sparen: «Heute war Brad Binder ein besonders hartnäckiger Gegner. Er bremst derart spät, dass es schwierig war, an ihm vorbeizukommen.» Als er dies dann endlich geschafft hatte, musste er sich kurz aber energisch dagegen wehren, dass der südafrikanische KTM-Fahrer nicht wieder vorbeischlüpfte.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min.

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec.

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587



Out

Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 42 Rennen:

1. Martin, 155 Punkte. 2. Bagnaia 128. 3. Marc Marquez 123. 4. Bastianini 94. 5. Vinales 92 6. Acosta 90. 7. Binder 79. 8. Aleix Espargaro 77. 9. Di Giannantonio 65. 10. Alex Marquez 44. 11. Bezzecchi 42. 12. Quartararo 32. 13. Oliveira 29. 14. Raul Fernandez 28. 15. Miller 27. 16. Morbidelli 21. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 216 Punkte. 2. Aprilia 130. 3. KTM 129. 4. Yamaha 35. 5. Honda 19.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 222 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 176. 3. Aprilia Racing, 169. 4. Gresini Racing MotoGP, 167. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 107. 6. Red Bull KTM Factory Racing, 106. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 103. 8. Trackhouse Racing, 57. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP, 39. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 17.