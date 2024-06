Raul Fernandez (Aprilia/12.): Arm-Pump-OP am Dienstag

Mit Problemen betritt die spanische MotoGP-Hoffnung den Großen Preis von Italien und schlug mit einem 12. Platz sowohl seinen Aprilia-Teamkollegen als auch den von den Tiflosi geliebten Marco Bezzecchi.

Bereits beim Catalunya-GP in der Vorwoche war Raul Fernández nicht ganz fit. In den Tagen darauf frequentierte er dann in Barcelona das Spital, mit dem Ergebnis, dass er sich nun einer dringenden Arm-Pump-Operation unterziehen muss.

«Ich hatte beim Barcelona-Rennen gegen Schluss starke Schmerzen, sodass ich im Kampf um die Podiumsplätze zurückfiel», gestand der Racer aus Madrid nach dem Mugello-Rennen. Trotzdem beendete Fernandez (23) den Catalunya-GP noch auf einem ausgezeichneten sechsten Schlussrang. Doch dann war es vorbei mit der Glanzleistung. «Die Untersuchungen im Spital letzte Woche haben klar gezeigt, dass ich schnellstmöglich operiert werden muss. Wir haben dann entschieden, dass dies nach dem Mugello-Test vom Montag geschehen soll. Am Dienstag komme ich in Barcelona unters Messer», so der Trackhouse-Aprilia-Fahrer.

Unter diesen Vorzeichen stellte sich dem Moto2-Vizeweltmeister von 2021, damals um dramatische vier Punkte von Remy Gardner geschlagen, in Mugello natürlich eine komplizierte Herausforderung. «Ich habe absichtlich niemandem von meinen Problemen erzählt. Einerseits wollte ich keine Ausreden. Andererseits aber auch hier das Bestmögliche herausholen», kommentierte er seine tapfere Herangehensweise auf dem Mugello Circuit.

«Arm-Pump-Operationen gehören halt mittlerweile zu unserem Job», so die #25 zu diesem, medizinisch als Kompartmentsyndrom bekannten Leiden. «Es ist auch nicht so, dass die Bikes unterdessen nicht mehr zu handeln sind. Wir werden einfach immer schneller und es gibt immer mehr Rennen. Auch zahlreiche Moto2-Piloten haben dieses Problem», kommentiert der zehnfache GP-Sieger das Leiden mit der Durchblutungsstörung, welche keineswegs – als kleinen Ausflug in die Medizingeschichte – eine neuartige Verletzung ist, sondern bereits 1881 erstmals diagnostiziert wurde.

«Ich bin mit meinem Rennen eigentlich zufrieden. Angesichts der Umstände habe ich das Maximum herausgeholt.» Er hätte in den letzten Runden, wie schon in Catalunya, enorme Schmerzen gehabt. Obwohl gesundheitlich angeschlagen, freut sich Raul Fernandez enorm auf den Testtag am Montag. «Ich sollte zu 90% in Silverstone auch die neue RS-GP24 erhalten», freut er sich, nun dasselbe Material wie sein Teamkollege Miguel Oliveira zu erhalten. «Wir werden am Montag das neue Bike kennenlernen und schauen, wie es funktioniert. Wir werden die ersten Anpassungen vornehmen. Wegen meiner Unterarmprobleme habe ich keine Angst. Die Schmerzen sind jeweils erst in den letzten Rennrunden aufgetaucht. Das Testen wird also kein Problem sein.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück



WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 175 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.



Team-WM:



1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.