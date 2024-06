Mugello-Test: Ducati-Stars in der Garage, Binder vorn

Albern in der Boxengasse: Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi

Brad Binder führt den aussagelosen Mugello-Test an

Es nieselt in der Toskana. Auf nasser Strecke gingen bisher 16 MotoGP-Piloten auf Testfahrt in Mugello. Während die Ducati-Stars den Tag ohne Bike genießen, bemühen sich KTM, Honda und Yamaha, den Test durchzuziehen.

Auch über Mittag besserten sich die Verhältnisse rund um den Mugello-Circuit nicht. Bei konstant nasser Strecke und leichtem Regen verließen bis 15 Uhr nur 16 der 24 anwesenden MotoGP-Fixtstarter und Testpiloten für meist nur wenige Runden die Boxengasse.

Die großen Stars und Helden des Großes Preises am Sonntag – Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin und Marc Márquez – rückten bislang gar nicht aus. Die beiden VR46-Piloten Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi verstauten gegen 14 Uhr ihre Lederkombis in den leuchtenden Academy-Trucks. Auch Maverick Vinales, einer der wenigen Piloten, die am Morgen auf der Strecke waren, verkündete das Ende des Tests.

Von den schlechten Bedingungen unbeeindruckt zeigt sich dagegen Jack Miller. Mit 32 Runden war der Australier der mit Abstand aktivste Tester. Ebenfalls fleißig Luca Marini, der auf der Entwicklungs-RC213V bisher immer 22 Runden absolvierte. Nakagami umrundete den malerischen Kurs sogar 24-mal. Alle anderen Honda-Piloten sowie beide Yamaha-Racer gingen mit Regenreifen ebenfalls auf die Bahn. Die Rundenzeiten lagen zum Teil deutlich über zehn Sekunden hinter regulären Rundenzeiten im Trockenen.

Für einzelne Komponenten-Tests durchaus brauchbar lassen weder Zustand der Piste noch die entsprechenden Rundenzeiten Schlüsse auf die Performance mögliche Verbesserung zu. Offizielles Testende ist 18 Uhr. Für den frühen Abend ist eine Verbesserung des Wetters angesagt. Ob auf den letzten Drücker noch brauchbare Runden im Trockenen möglich sind, ist derzeit reine Spekulation.

Zeiten MotoGP-Test Mugello (2. Juni), Stand 15.00 Uhr:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 1:47,617 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,033

3. Luca Marini (I), Honda, +1,434

4. Jack Miller (AUS), KTM, +1,614

5. Joan Mir (E), Honda, +2,171

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,361

7. Alex Rins (E), Yamaha, +1,154

8. Johann Zarco (F), Honda, +10,035

9. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,665

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +10,883

11. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +11,680

12. Raul Fernández (E), Aprilia, +11,764

13. Augusto Fernández (E), KTM, +12,435

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,758

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, + 18,181

16. Alex Márquez (E), Ducati, +19,063