Sachsenring: Family-Tickets, neue Boxendach-Kategorie

Für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland gibt es noch attraktive Familien-Pakete – für den Rennsport-Höhepunkt in Sachsen wird auf dem Boxendach außerdem eine neue, spannende Ticket-Kategorie angeboten.

Der Countdown läuft in der MotoGP – nach dem Assen-GP in drei Wochen reist der Tross bereits nach Hohenstein-Ernstthal an den Sachsenring, wo der Motorrad Grand Prix von Deutschland über die Bühne geht. Eines der größten deutschen Einzel-Sportevents steigt dort vom 5. bis 7. Juli. Im vergangenen Jahr wurden am Sachsenring über drei Tage phänomenale 233.196 Fans gezählt, was einen neuen Besucherrekord ergab.

Auch 2024 wird das Areal zum Tollhaus. Dazu trägt auch der MotoGP-Sprint bei, der den Samstag bereits mit MotoGP-Rennaction aufwertet. Die Nachfrage nach Tickets für den 85. Grand Prix auf deutschem Boden ist laut ADAC unverändert hoch, mehrere Tribünen sind für den Sonntag bereits ausverkauft.

ADAC-Mitglieder erhalten im Vorverkauf einen Zehn-Prozent-Rabatt auf ausgewählte Tribünen. Auch Familien profitieren von attraktiven Vergünstigungen. Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt für die Stehplatzbereiche.

Darüber hinaus dürfen sich die Besucher über familienfreundliche Preise freuen. Kinder unter 14 Jahren kommen in Begleitung eines Erwachsenen gratis in alle Stehplatzbereiche, auf das Kinder-Tribünenticket gibt es 50 Prozent Rabatt. Die Ermäßigung gilt für die Tribünen T2, T4, T7 und T13 sowie für die Kategorien Platin und Gold. Dazu haben MotoGP-Fans mit dem «Friday-for-all»-Ticket am ersten Trainingstag für nur 29 Euro Zugang zum Stehplatzbereich und zu allen freien Tribünenplätzen.

Neu ist das Boxendachticket. Als Zusatzoption ist dieses für 150 Euro erhältlich und bietet Platin-Ticket-Inhabern die Möglichkeit, das Geschehen in der Boxengasse am gesamten Wochenende aus nächster Nähe zu verfolgen. Für die Fan-Tribünen von Ducati (T3) und Honda (T7) steht ein begrenztes Kontingent an Sondertickets inklusive Fan-Paket zur Verfügung. Auch KTM stellt für jeden Besucher seiner Tribüne (T9) ein Fan-Paket zur Verfügung.

Spezielle Pakete gibt es auch für die Zuschauer auf den Dekra-Tribünen T3/1 und T13 sowie für alle Gäste des Sachsenring-Camping-Village. Die Fan-Pakete können von den Ticketinhabern bei den jeweiligen Tribünen vor Ort abgeholt werden. Karten für das MotoGP-Highlight sind im Online-Ticketshop unter adac.de/motogp erhältlich. Telefonisch gibt es Zugang über die Hotline 03723/8099111 oder per E-Mail an info@sachsenring-event.de