Misano: Tolles Programm bei der «World Ducati Week»

Ducati Corse bereitet sich auf die «World Ducati Week» in Misano Adriatico vor. Mit dabei sind Superstars der MotoGP und erstmals auch die Motocross-Abteilung. Dazu steigt die zweite Auflage des «Race of Champions».

Nach Aprilia mit den «All Stars» wird auch Ducati mit der «World Ducati Week» von 26. bis 28. Juli in Misano Adriatico zu Gast sein. Das «Misano World Circuit Marco Simoncelli» an der Adria ist bereits zum zwölften Mal Austragungsort dieser Ducati-Vorzeige-Veranstaltung. Wie in den vergangenen Jahren werden wieder zehntausende Ducatisti erwartet, denen ein abwechslungsreiches Programm geboten wird.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Ducati Auditorium in Borgo Panigale wurde das diesjährige Programm präsentiert. Das Event läuft unter dem Motto «All in One». Die WDW bringt wieder einmal die Möglichkeit, mit den Superstars wie Pecco Bagnaia, Enea Bastianini oder Alvaro Bautista und Nicolo Bulega auf Tuchfüllung zu gehen. Auch Piloten aus den Kunden-Teams wie Marc und Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio oder Andrea Iannone werden in Misano dabei sein.

Ein Programmpunkt ist die 30-Jahr-Jubiläumsfeier des legendären Superbikes Ducati 916. Ein weiterer Höhepunkt ist in Misano am 27. Juli die sogenannten «Notte dei Campioni» - die Nacht der Champions - mit der zweiten Auflage des «Race of Champions» von 15 Ducati-Superstars auf dem Ducati Panigale-V4-Superbike.

Nach der Renn-Action folgt eine «Track-Invasion» mit Street Food-Party, bei der die Rennstrecke später zur Outdoor-Disco wird. Am 26. Juli wird auch die Parade auf der Rennstrecke stattfinden, am Abend folgt eine große Beach-Party. Für das Rennen wird am 26. Juli ein Training und eine Quali gefahren.

Neu beim WDW-Event vor Ort wird die Ducati-Motocross-Abteilung sein. Dort wurde ja der neunfache Motocross-Weltmeister Antonio «Tony» Cairoli als Botschafter und Tester und Alessandro Lupino als Entwickler des Motorrades verpflichtet. Im Jahr 2025 will Ducati dann mit dem Desmo-Cross-Bike in die MXGP-Serie einsteigen. Der Eintritt ist für Besucher unter 18 Jahre in Misano gratis. Tickets für das Event gibt es im Internet unter ducati.com.