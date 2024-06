Raúl Fernández bekommt in Silverstone 2024er-Aprilia

Der langersehnte Wechsel für Trackhouse-Aprilia-Pilot Raúl Fernández von der 2023er- auf die 2024er-Aprilia steht kurz bevor. In Silverstone, also Anfang August, soll es soweit sein, sagt der Spanier. «Zu 90 Prozent.»

Gute Neuigkeiten für Raúl Fernández: Ab dem Grand Prix in Silverstone (2.-4. August) wird er wohl die 2024er-Aprilia fahren.

Der Hersteller aus Noale stellt ihm ab dem England-Rennen die neueste Version der RS-GP bereit, wie crash.net berichtet. Laut der Website ist Fernández «zu 90 Prozent sicher», dass er dann das langersehnte Upgrade erhält. Aktuell ist er noch auf der RS-GP23 unterwegs.

Der Trackhouse-Aprilia-Pilot war die 2024er-Aprilia bereits Ende April für Tests gefahren. Der Test in Mugello fiel wegen Regens im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

Zusammen mit seinem Teamkollegen Miguel Oliveira und den beiden Werksfahrern Maverick Viñales und Aleix Espargaró haben dann künftig alle das gleiche Material. Der Wechsel zur diesjährigen Maschine soll im Rahmen eines Upgrades der Aerodynamik erfolgen.

Viel los aktuell bei Raúl Fernández: Nach dem Mugello-GP hatte sich der Spanier unters Messer gelegt und seine Arm-Pump-Probleme mit einer Operation behandeln lassen. Sein Ziel nach der OP: In Assen Ende Juni wieder auf dem Motorrad sitzen.

In der WM-Wertung ist der Spanier aktuell 12., liegt drei Positionen vor seinem portugiesischen Teamkollegen Miguel Oliveira. In Barcelona führte er den Sprint kurzzeitig an – Premiere für ihn.