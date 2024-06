Dutch TT in Assen: Die MotoGP live im TV und Stream 29.06.2024 - 07:18 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Die Samstagsaction live aus Assen

In Österreich und Deutschland dürfen sich MotoGP-Fans am Wochenende über ein umfangreiches TV- und Streamingangebot freuen. In der Schweiz überträgt der SRF zwei lediglich den MotoGP-Sprint am Samstag.