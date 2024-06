MotoGP in Assen: Das TV-Programm am Rennsonntag

Wer gewinnt das MotoGP-Rennen in Assen?

In Österreich und Deutschland dürfen sich MotoGP-Fans am Sonntag über ein umfangreiches TV- und Streamingangebot freuen. Zuschauer aus der Schweiz müssen auf kostenpflichtige Alternativen ausweichen.

Zum Rennsonntag reisen viele MotoGP-Fans nach Assen, um ihre GP-Helden an der Strecke anzufeuern. Wer das Geschehen vom Sofa aus verfolgen will, dem bietet sich in Österreich und Deutschland dank ServusTV eine kostenlose Option.

Denn am Sonntag können sich Zuschauer in Österreich und Deutschland auf ServusTV die Live-Übertragung der Rennen aller drei GP-Klassen ansehen. Fans aus der Schweiz müssen auf kostenpflichtige Alternativen ausweichen.

Das volle Streaming-Angebot

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Eine volle Saison kostet 139,99 Euro. Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich zudem alle GP-Rennen seit 1992.

Zudem ist die gesamte Rennaction wie gewohnt bei Sky Sport empfangbar oder online mit WOW. Der Streaming-Service kann entweder im Jahresabo oder alternativ monatlich kündbar abgeschlossen werden (für 24,99 bzw. 29,99 Euro pro Monat).

TV-Programm Assen 2024: