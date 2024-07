Raúl Fernández bleibt bis 2026 bei Trackhouse

Trackhouse macht die Vertragsverlängerung mit Raúl Fernández offiziell, die sich bereits angedeutet hatte. Mit Social-Media-Videos «tindert» Teambesitzer Justin Marks sich ein «Match», also eine Fahrerpaarung zusammen.

Fahrer-News aus dem Hause Trackhouse! Raúl Fernández bleibt zwei weitere Jahre bei dem US-Team mit Aprilia Material. Verkündet wurde das mit einem bemerkenswerten Social-Media-Video.

In einem ersten Clip teaserte das Team zunächst eine Personalie an: Teambesitzer Justin Marks wischt darin, gelehnt auf ein Bike, auf seinem Handy durch eine fiktive App, die aussieht wie die Dating-App Tinder – nur für Sport-Stars.

Als erstes zu sehen ist NASCAR-Pilot Daniel Suárez. Marks: «Zwei Räder zu viel.» Er wischt das Profil weg. Dann kommt Ross Chastain. Marks: «Nein, den habe ich schon unter Vertrag.» Dann Trackhouse-Entwicklungsfahrer Connor Zilisch: «Ich brauche jemanden für zwei Räder.»

Als nächstes ist Sprint-Superstar Usain Bolt auf dem Screen zu sehen. Marks: «Er ist auf zwei Füßen genauso schnell, aber nein.» Dann erscheint American-Football-Star Travis Kelce, der den Super Bowl gewann und in einer Beziehung mit Pop-Ikone Taylor Swift ist: «Meine Mädchen sind Swifties... Aber ich brauche einen Motorradfahrer.»

Dann wischt er sich noch durch einige andere Sport-Stars durch, die er mit «Nope» abtut: die siebenmalige Olympia-Siegerin im Schwimmen Katie Ledecky, Tennis-Star Novak Djokovic und Noch-Ferrari-F1-Pilot Carlos Sainz, der für 2025 noch ohne Cockpit ist.

Dann hält Marks inne, sagt: «Er. Das ist unser Kerl.» Auf wessen Profil er in diesem Moment blickt, sehen die Zuschauer aber nicht.

Erst am nächsten Tag um 16 Uhr, also satte 30 Stunden später, gab es dann die Auflösung: In einem Social-Media-Video im gleichen Style («It’s a Match!») verkündet Fernández, dass er bleibt! Der Spanier hat für die Saisons 2025 und 2026 verlängert.

Die Vertragsverlängerung hatte sich angedeutet. Bereits Anfang des Monats hatte SPEEDWEEK.com berichtet, dass die Verlängerung bevorsteht. Ein langer Spannungsbogen für eine Vertragsverlängerung.

Fernandez: «Ich bin super glücklich, bei TrackhouseRacing MotoGP zu bleiben. Das ist alles, was wir wollten; dieses neue Projekt mit Justin und Davide (Teamchef Brivio, Anm.) ist großartig und sie haben ein sehr gutes Team zusammengestellt. Ich freue mich sehr über ihre Zukunftspläne, da sie eine klare Vorstellung davon haben, was sie erreichen möchten.»

Der Spanier: «Für mich war es von Anfang des Jahres an meine Priorität, im Team zu bleiben. Ich bin für die nächsten zwei Jahre hier, was mich sehr zufrieden macht, aber natürlich bedeutet das auch, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Wir werden 2025 und 2026 das komplette Werksmaterial haben, was eine großartige Nachricht ist. Im Moment bereiten wir uns darauf vor, Mitte dieses Jahres mit einem neuen Motorrad zu beginnen, sodass wir dies auch für die Vorbereitung auf das nächste Jahr nutzen müssen.»

Wer 2025 sein Teamkollege wird, ist noch nicht klar. Gut möglich, dass Miguel Oliveira Trackhouse in Richtung Pramac verlässt.