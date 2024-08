Jorge Martin: «Ich werde gar nichts ändern!» 01.08.2024 - 20:32 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Jorge Martin startet am Sonntag zu Ehren von Angel Nieto

Vom Gejagten zum ersten Verfolger: Nach einem Fehler in Sachsen verlor Jorge Martin die Spitze in der MotoGP-WM an Pecco Bagnaia. Der Spanier sieht deswegen aber keinen Grund, seinen Fahrplan zu ändern.