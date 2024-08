Yamaha-Werksteam: Es geht auch mit Alex Rins weiter

Bereits Anfang April 2024 hat Yamaha den MotoGP-Vertrag mit Fabio Quartararo bis Ende 2026 verlängert. Jetzt haben die Japaner auch mit Alex Rins einen neuen Deal festgezurrt.

Bereits am 5. April teilte Yamaha die Vertragsverlängerung mit Fabio Quartararo um weitere zwei Jahre mit, der Weltmeister von 2021 fährt damit bis mindestens Ende 2026 beim Hersteller mit den drei Stimmgabeln im Logo.



Eine Überraschung war das keine: Denn zum einen wird Quartararo fürstlich entlohnt und gilt als der bestbezahlte MotoGP-Fahrer, zum anderen hatte er keine Alternative. Denn bei Klassenprimus Ducati wäre er nicht untergekommen.

Alex Rins hat nach dem Rückzug von Suzuki nach der Saison 2022 für ein Jahr bei LCR Honda unterschrieben, für 2024 wechselte der Spanier ins Yamaha-Werksteam. Damit er in den gleichen Vertragsrhythmus wie die anderen MotoGP-Piloten kommt, unterschrieb er nur einen Jahresvertrag. Dieser wurde nun um zwei Saisons verlängert und läuft bis Ende 2026.

Der 28-Jährige belegt auf der kaum konkurrenzfähigen Yamaha M1 derzeit nur den 21. WM-Rang und hat vor den Rennen in Silverstone am kommenden Wochenende lediglich acht Punkte auf dem Konto: Seine besten GP-Ergebnisse in dieser Saison sind 13. Ränge in Jerez und Portimao.



Quartararo wetzte im Sprint in Jerez auf Platz 5, seinen besten Grand Prix zeigte er als Siebter in Portimao. Mit 44 Punkten ist er Gesamt-15.