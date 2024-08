Marc Marquez ohne Umschweife: «Das war ein Fehler»

«Ich habe etwas versucht, wie ich es aus der MotoGP gewohnt bin», sagte Marc Marquez zur entscheidenden Situation beim Race of Champions, die ihn aufs Podest und Nicolo Bulega zum Arzt brachte.

Der Vorfall beim Race of Champions in Misano am vergangenen Samstag, Marc Marquez hat in der letzten Kurve den drittplatzierten Nicolo Bulega, derzeit Zweiter der Superbike-WM, aus dem Weg geräumt, war auch fünf Tage später in Silverstone noch ein Thema.

«Ich habe etwas versucht, wie ich es aus der MotoGP gewohnt bin», schilderte der achtfache Champion den Moment, der für Bulega böse hätte enden können. «Mir war in dem Moment nicht klar, dass ich auf einem Straßenmotorrad sitze. Das ist ein sehr gutes Bike, ich habe diese Reaktion des Motorrads aber nicht erwartet. Ich konnte nicht so verzögern wie gedacht und es ging unglücklicherweise so aus. Das war ein Fehler, mehr kann ich dazu nicht sagen.»

Was viele Fans Marquez angekreidet haben: Statt nach dem Rennen sofort so zu reagieren, sagte er zuerst, dass er nicht wisse, ob er Bulega berührt habe.

Davon abgesehen nahm der WM-Dritte viele eindrucksvolle Momente von der World Ducati Week mit. «Das war mein erster Event mit der Ducati-Familie», hielt Marc bei der Pressekonferenz in England am Donnerstagnachmittag fest. «Der Big-Boss sagte mir, dass ich beginnen werde zu spüren, was Ducati bedeutet. Mir wurde klar, dass Ducati mehr bedeutet als MotoGP, das ist eine Art Philosophie. Die Ducatisti haben uns unterstützt und viel Lärm veranstaltet.»