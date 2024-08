MotoGP-Legende: Offizielle Zeremonie für Mike Trimby

Zu Ehren des im vergangenen September verstorbenen Mike Trimby wurde der Gründer der MotoGP-Teamvereinigung IRTA am heutigen Freitag durch Dorna CEO Carmelo Ezepeleta posthum zur MotoGP-Legende ernannt.

Mit großer Trauer hatte die MotoGP-Welt im vergangenen Spätsommer auf die Todesnachricht von Mike Trimby reagiert. Unmittelbar vor dem MotoGP-Event in Misano war Trimby im Alter von 74 Jahren verstorben. Nach Jahrzehnten pausenlosem Einsatz für den Motorradrennsport hatte sich Mike Trimby erst wenige Monate vor seinem Tod aus gesundheitlichen Gründen aus dem MotoGP-Tagesgeschäft zurückgezogen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten «75 Jahre MotoGP» wurde der Gründer der Vereinigung aller Straßen-GP-Teams IRTA in den exklusiven Club der größten MotoGP-Legenden aufgenommen. Mike Trimbys Witwe Irene nahm von Dorna CEO die offizielle Medaille in Empfang.

Carmelo Ezpeleta würdigte Mike Trimby in seiner Ansprache als engen persönlichen Freund, Sportsmann und einzigartigen Kämpfer für die Interessen der Rennfahrer. Ezpeleta: «Heute ist besonders emotionaler Moment gekommen. Wir ehren Mike Trimby. Ich kannte Mike bereits als ich in den 1980er-Jahren als Rennstrecken-Manager in Spanien aktiv war. Ich sehe Mike noch, wie er auf einer Enduro durchs Fahrerlager gerollt ist und sich bereits damals um die Interessen der Teilnehmer gekümmert hat. Für die Offiziellen war Mike Trimby damals kein einfacher Gegenüber. Er war ein starker Kämpfer.»

Der Spanier weiter: «Auch wir hatten zu Beginn oft Auseinandersetzungen, aber ohne die wäre es nie zu dem gekommen, was wir heute haben. Die Standards und Errungenschaften der modernen MotoGP sind auch entstanden, weil sich Mike Trimby wie kein Zweiter über Jahrzehnte für alle Belange der Aktiven eingesetzt hat. Er ist eine wahre Legende der MotoGP.»

Die Zeremonie in Silverstone fand vor großem Publikum statt. Neben allen offiziellen Mitarbeitern von Dorna und IRTA waren neben FIM Präsident Jorge Viegas zu Ehren des großartigen Mike Trimby auch sämtlichen Teamchefs des MotoGP-Fahrerlagers erschienen.

Mike Trimby, der selbst etliche Jahre erfolgreiche international Motorradrennen fuhren und mit seiner Frau Irene auf der Isle of Man lebte, ist die 39. MotoGP-Legende:

Giacomo Agostini, Hugh Anderson, Hans-Georg Anscheidt, Kork Ballington, Max Biaggi, Alex Crivillé, Mick Doohan, Stefan Dörflinger, Andrea Dovizioso, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Anton Mang, Jorge ‘Aspar’ Martinez, Angel Nieto, Dani Pedrosa, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Valentino Rossi, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Luigi Taveri, Carlo Ubbiali. Franco Uncini. Und Mike Trimby.