Der MotoGP-Sport trauert um IRTA-Chef Mike Trimby

Völlig überraschend wurde IRTA-CEO Mike Trimby am Freitagabend beim Misano-GP aus dem Leben gerissen.

Eine Hiobsbotschaft verbreitet sich am späten Freitagabend beim Motorrad-GP in Misano: Mike Trimby, Mitbegründer und CEO der Teamvereinigung IRTA, eine Ikone des MotoGP-Sports und leidenschaftlicher Funktionär seit mehr als drei Jahrzehnten, ist verstorben.

Der englische Ex-Rennfahrer, als Gentlemen Rider in den 1970er-Jahren bei Langstrecken-Rennen wie dem 1000-km-Rennen auf dem damaligen Österreichring aktiv, ging beim San-Marino-GP wie immer gewissenhaft und leidenschaftlich seiner Arbeit nach. Er kümmerte sich um die Sorgen und Anliegen der Teams und traf Vorbereitungen für die Übersee-Tournee, die von 22. bis 24. September in Indien beginnt.

Trimby war aus dem GP-Fahrerlager seit 40 Jahren nicht mehr wegzudenken; er wird allen Freunden, Bekannten und Teammitgliedern über viele Jahre hinweg in Erinnerung bleiben.

Der 73-jährige kinderlose Engländer, seit Jahren mit seiner Frau Irene auf der Insel Man beheimatet, stellte sich in den 1970er-Jahren beim Kampf der Rennfahrer gegen die sturen FIM-Funktionäre auf die Seite der aktiven und wurde dann von ihnen zum Fahrersprecher gewählt. Als Belohnung gaben ihm die Fahrer gaben ihm damals 1 Prozent des kargen Preisgelds ab.

Dann wurde bei einem WM-Lauf in Assen die Teamvereinigung ARMCO gegründet, der ehemalige Yamaha-Teammanager Paul Butler, der spätere IRTA-Präsident Michel Métraux aus der Schweiz und Mike Trimby waren federführend und erwarben sich beim Kampf gegen die FIM große verdiente um die Verbesserung der Sicherheit auf den Rennstrecken. Und zwar zu einer Zeit, als wie in Opatija/Jugoslawien 1977 bis zur drei Rennfahrer an einem Weekend ihr Leben verloren.

Mike Trimby war längst im Pensionsalter, dachte aber nie ans Aufhören und machte kein Geheimnis daraus, dass er die Absicht hatte, bis zu seinem letzten Atemzug für die Interessen der Teams zu kämpfen und seinen langjährigen Mitarbeitern als emsiges Vorbild zu dienen.

Trimby kümmerte sich liebevoll und unermüdlich auch um die kleinen, finanzschwachen Teams, besorgte immer wieder jungen Fahrern Chancen in aussichtsreichen Teams, nicht ungern auch jungen Briten. Er hatte im Fahrerlager keine Feinde, war hoch angesehen und wurde wegen seiner leidenschaftlichen Tätigkeit für die IRTA von allen Beteiligten hoch geschätzt.

Im vergangenen Winter wurde Trimby von einer schweren Krankheit heimgesucht. Beim Portugal-GP Ende März war er noch sichtbar angeschlagen; er wollte sich aber den wichtigen Saisonstart auf keinen Fall entgehen lassen.

Mike Trimby verzichtete dann aus gesundheitlichen Gründen erstmals seit vielen Jahren auf zwei Grand Prix und blieb den Events in Termas de Rió Hondo und Texas fern.

In den letzten Monaten wirkte Mike Trimby wieder robust, gesund, tatkräftig und lebensmutig. Alle Teams und IRTA-Mitarbeiter waren überzeugt, dass er der International Road Racing Teams Association noch viele Jahre lang vorstehen werde.

Lieber Mike, du hast an der Seite der Dorna seit 1992 Unglaubliches für den Aufstieg der MotoGP-WM zu einer globalen Rennserie mit bald 22 Events geleistet. Die Aufzählung deiner Verdienste würde ein Buch füllen. Ohne deine unermessliche Leidenschaft für den Motorradsport wäre noch viele Jahre lang so manches im Argen geblieben.

Es war mir eine Freude, beim Kampf gegen die uneinsichtigen und ewiggestrigen FIM-Funktionäre an deiner Seite gestanden zu sein, als es darum ging, ein paar Intriganten von ihren Ämtern zu entfernen und die gefährlichen Straßenkurse vom GP-Kalender zu streichen.

Ruhe in Frieden.