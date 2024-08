Silverstone, FP1: Martin vorn, Crash von Marc Marquez

Jorge Martin aus dem Team Prima Pramac Ducati sorgte im ersten freien MotoGP-Training in Silverstone am Freitagvormittag für die Bestzeit. WM-Leader Pecco Bagnaia wurde Achter.

Die erste MotoGP-Session am Freitagvormittag ist ein echtes freies Training, in dem die Fahrer und Teams 45 Minuten lang an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können. Um Positionen geht es am Freitag erst ab 16 Uhr MEZ, wenn im Zeittraining um den direkten Einzug ins Qualifying 2 gekämpft wird. Das gelingt nur den Top-10, der Rest des Feldes muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 einziehen.

Am späten Donnerstagnachmittag präsentierten die MotoGP-Teams ihre speziellen Lackierungen für den Silverstone-Grand-Prix, vor 75 Jahren fand auf der Insel Man der erster Motorrad-WM-Lauf in Großbritannien statt.

Am Freitag und Samstag fahren alle in den gewohnten Verkleidungen, bei 20 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte nach fünf Runden Aleix Espargaro (Aprilia) mit 1:59,769 min für die erste nennenswerte Bestzeit.



Zur Halbzeit der Session lag Aleix 0,079 sec vor Weltmeister Pecco Bagnaia und knapp 3/10 sec vor dessen Ducati-Lenovo-Teamkollege Enea Bastianini.

17 min vor Schluss übernahm Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) mit 1:59,627 min Platz 1. Zehn Minuten später verbremste sich Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) in Kurve 6 und fiel im Kiesbett an den Airfences um.

In den letzten fünf Minuten konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern: Zuerst schraubte Martin die Bestzeit auf 1:59,509, dann auf 1:59,383 min. An diese Marke kam keiner mehr heran, Maverick Vinales katapultierte sich in letzter Sekunde auf Platz 2. Aprilia-Teamkollege Aleix Espargaro wurde Dritter, Jack Miller brachte die beste KTM auf Position 4. Bagnaia wurde Achter.

Marc Marquez (10./Gresini Ducati) rutsche in Kurve 15 aus und überschlug sich im Kiesbett mehrfach.



Fabio Quartararo landete als schnellster Yamaha-Fahrer auf Platz 9, Takaaki Nakagami brachte die beste Honda auf Rang 16.

Yamaha tritt in England mit einem Piloten mehr an, Remy Gardner hat den Wildcard-Platz des verletzten Testfahrers Cal Cructhlow übernommen. Der Australier landete im 23 Mann starken Fahrerfeld mit 3,6 sec Rückstand auf dem letzten Platz.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP1 (2. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:59,383 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,090 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,336

4. Jack Miller (AUS), KTM, +0,344

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,420

6. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,439

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,447

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,465

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,480

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,550

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,669

12. Alex Márquez (E), Ducati, +0,735

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,797

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,869

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,067

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,118

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,119

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,321

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,316

20. Luca Marini (I), Honda, +1,328

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,526

22. Joan Mir (E), Honda, +1,693

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,664