Fix für 2025: Werks-Ducati für VR46 und «Diggia»

Am ersten Trainingstag zum MotoGP-Jubiläums-GP in Silverstone wurde verkündet: Das VR46-Team hat den Zuschlag für den dritten Werksrenner erhalten. Ab 2025 setzt die Mannschaft des Doktors eine Desmosedici GP25 ein.

Durch den Weggang vom langjährigen Partner Pramac Racing – das Team des Italieners Paolo Campinoti wechselt Ablauf des Jahres zu Yamaha – reduziert sich die Anzahl der MotoGP-Ducati auf sechs Prototypen. Das Werk in Bologna entschied deshalb auch, die Anzahl der Werks-Spezifikationen um ein Bike auf dann drei GP25 zu reduzieren.

In Silverstone wurde nun offiziell, dass die von Rossis Freund Alessio «Uccio» Salucci geleitete VR46-Struktur den Zuschlag für den raren Prototyp aus Bologna erhalten hat. Das Gresini-Team geht für die Saison 2025 leer aus. Die beiden Piloten, fix ist bis heute nur Alex Márquez, werden mit Bikes der Generation 2024 antreten.

Verkompliziert wurde der Prozess zur Werksteilung der GP25 auch durch den Umstand, dass Ducati dem Moto2-Aufsteiger Fermin Aldeguer zugesichert hat, ab der Saison 2026 Zugriff auf einen Werksrenner zu haben. Fährt der junge Spanier 2025 an der Seite von Alex Márquez, müsste Ducati über die Auflage der Werksmaschine für die Folgesaison erneut nachdenken.

Bei VR46 ist dagegen jetzt die Bahn frei für die finale Planung 2025. Als Kandidaten für das Team gelten neben Fabio Di Giannantonio auch Academy-Zögling Franco Morbidelli, der aktuell noch bei Pramac unter Vertrag ist. Laut WM-Stand hat die besten Karten für den Ritt auf der dritten Werksmaschine Di Giannantonio. Denn «Diggia» hat sich auf der Vorjahres-Ducati auf den achten WM-Platz gearbeitet, während Morbidelli mit der Werks-Ducati nur an elfter Position liegt.

Seitens Ducati wird die Verteilung bereits so bereits als fix angesehen. Ducati Corse Teamchef Davide Tardozzi sagte am Freitagvormittag in der Box: «Wir werden Fabio Di Giannantonio nächstes Jahr mit einer GP25 ausrüsten, Franco Morbidelli wird eine GP24 pilotieren.»

Alessio Salucci, Teamdirektor Pertamina Enduro VR46 Racing Team zeigt sich mehr als zufrieden mit der Bekanntgabe: «Ich kann nur mit Stolz verkünden, dass das Pertamina Enduro VR46 Racing Team ab dem nächsten Jahr das von Ducati unterstützte Werksteam in der MotoGP sein wird. Wir werden mit einem offiziellen Motorrad und einer GP25 auf der Strecke sein. Wenn sie das vor ein paar Jahren gesagt hätten, hätte ich es nicht geglaubt. Es ist ein wirklich bedeutender Moment für die gesamte Gruppe: Dieses Ergebnis in nur drei Jahren zu erreichen, mit einem jungen Team, mit so vielen Jungs aus der Moto3, ist etwas Außergewöhnliches. Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die im Team arbeiten, bei den Partnern, insbesondere bei Pertamina Lubricants, Ducati und Gigi Dall'Igna, die an dieses Projekt geglaubt haben.»

Auch Luigi «Gigi» Dall'Igna, General Manager von Ducati Corse meldete sich zu Wort: «Vom ersten Tag an hat das VR46 Racing Team gezeigt, dass es perfekt mit Ducati zusammenarbeiten kann, und in den letzten Jahren haben wir gemeinsam wichtige Ergebnisse erzielt. Wir freuen uns daher, unsere Beziehung weiter zu vertiefen und dem Team aus Pesaro ab der nächsten Saison die volle Werksunterstützung zukommen zu lassen. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam weitere wichtige Ziele erreichen können. Ich möchte mich noch einmal bei Valentino, Uccio, Pablo und all den Leuten bedanken, die mit großer Leidenschaft und Hingabe für das Team arbeiten.»