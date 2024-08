Silverstone, Warm Up: Binder vor «Diggia» & Miller

Bei erneut trockenem Wetter, aber noch kühlen Temperaturen begab sich das nach dem Ausstieg von Yamaha-Pilot Alex auf 22 Piloten geschrumpfte MotoGP-ins Warm Up zum historischen Jubiläums-GP.

Zur Begeisterung der Fans bestritten alle Fahrer die nur 10-minütige Einheit bereits in den spektakulären Retro-Designs. Alle 11 Teams der Königsklasse zelebrieren das Event auf der Insel mit einmaligen, individuellen Lackierungen und Fahreroutfits.

Schnellster Pilot auf dem Gelände es ehemaligen Militärflughafen zwischen London und Birmingham war KTM-Ass Brad Binder. Der Südafrikaner sitzt am Sonntag auf einer weißen RC16 – in Reminiszenz an einen frühen KTM-Renner des Konstrukteurs Wolfgang Felber. Platz 2 in der Früh ging an den Italiener Fabio Di Giannantonio. Seine Ducati zeigt sich optisch als Hommage an «Il Dottore».

Jack Miller beendet die kurze Standortbestimmung für den GP, der in Silverstone um 13 Uhr Ortszeit gestartet wird, auf Rang 5.

Sprint-Sieger Enea Bastianini – unterwegs mit einem Mike Hailwood-Replika-Helm – landet im Warm Up auf Position 4. Schnell ebenfalls war Marc Márquez. Der im Sprint am Samstag gestürzte Gresini-Pilot war auf seiner Maschine im Look der Zweitakt-Garelli von Teamgründer Fausto Gresini Fünfter.

Mit einer schnellsten Runde von 1:59,155 war Binder rund 1,8 Sekunden langsamer unterwegs als Pole-Setter Aleix Espargaro. Die Aprillia-Werksfahrer Maverick Vinales, auf der Strecke mit umwerfend gestalteten RS-GP im «Max Biaggi» Design belegten die Positionen 12 und 13. Weltmeister Pecco Bagnaia, wie Marc Márquez eines der Sturzopfer im gestrigen Sprint, beendete das Warm Up in Silverstone als Sechster.

Alle 22 MotoGP-Prototypen im Spezialdesign kehrten unbeschädigt in ihren Garagen zurück.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Warm Up (4. August):

1. Brad Binder (ZA), KTM, 1:59,155 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,054 sec

3. Jack Miller (AUS), KTM, +0,159

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,171

5. Marc Márquez (E), Ducati, +0,213

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,247

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,300

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,393

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,396

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,413

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,444

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,467

13. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,545

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,571

15. Johann Zarco (F), Honda, +0,718

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,907

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,254

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,295

19. Joan Mir (E), Honda, +1,307

20. Jorge Martín (E), Ducati, +1,385

21. Luca Marini (I), Honda, +1,585

22. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2,303

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 221. 3. Bastianini 167. 4. Marc Marquez 166. 5. Vinales 127. 6. Acosta 115. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 93. 9. Aleix Espargaro 89. 10. Alex Marquez 83. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 327 Punkte. 2. Aprilia 182. 3. KTM 171. 4. Yamaha 48. 5. Honda 24.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 389 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 276. 3. Gresini Racing MotoGP 249. 4. Aprilia Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 152. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 146. 7. Red Bull GASGAS Tech3 130. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 22. 11. Repsol Honda 14.