Franco Morbidelli: Strafe für Sturzchaos in Runde 1 03.08.2024 - 20:47 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Franco Morbidelli hat eine andere Meinung als die Offiziellen

Franco Morbidelli sorgte in der ersten Kurve des MotoGP-Sprintrennens in Silverstone für ein heilloses Durcheinander und beförderte Marco Bezzecchi ins Aus. Dafür muss er im Grand Prix am Sonntag büßen.