Sieger Bastianini: Weshalb die Ducati-Fahrer stürzen

Ducati-Werkspilot Enea Bastianini kommt immer besser in Schwung, der Sprint in Silverstone wurde seine verdiente Beute. Er weiss aber, dass er sich am Limit bewegte und seine Renntaktik für Sonntag überdenken muss.

Offenbar haben Enea Bastianini (26) die Sommerferien gutgetan. Mit einer dezidierten Leistung holte er sich seinen ersten Sieg in dieser Saison, und gleichzeitig seinen ersten Sprintsieg überhaupt. «Ich habe trotz des Problems mit meinem Nummer-1-Bike in der ersten Freitagsession gespürt, dass ich hier etwas reissen kann.» «La Bestia» machte mit der Gegnerschaft auf der traditionsreichen GP-Piste auf dem ehemaligen Militärflugplatz dann folgerichtig wenig Federlesen.

Nach den stürmischen ersten Kurven, in denen sich vor allen Bagnaia und Polesetter Aleix Espargaró gegenseitig im Weg standen, befand sich der elffache GP-Sieger auf seinem feuerroten Spielmobil bereits auf dem zweiten Rang und machte sich umgehend an die Verfolgung von Jorge Martin, der vom vierten Startplatz aus die gesamte erste Startreihe überrumpelt hatte. «Die ersten drei, vier Runden hatte ich etwas Mühe, Jorge zu folgen. Aber dann stellte ich fest, dass ich, vor allem in Sektor 3, eine bessere Linie fahren konnte.» Gesehen, getan: Vier Runden vor Schluss ging Bastianini an Martin vorbei und setzte sich ab.

«Der Zweikampf mit Jorge hat Spass gemacht», jubelte Bastianini nach der Zieldurchfahrt euphorisiert. «Wir fuhren wahnsinnig schnelle Rundenzeiten. Ich liebe Silverstone. Es ist einfach fantastisch.» Seit seinem zweiten Rang beim Rennen in Mugello zeigt die Formkurve des Ducati-Desmosedici-GP24-Piloten mittlerweile deutlich nach oben. Mit seinem Sprint-Erfolg in Silverstone hat er Marc Marquez im WM-Zwischenklassement überholt und liegt nun auf dem dritten Platz. Viel fehlt nicht mehr zur Performance von 2022, als er auf der Gresini-Ducati vier Grands Prix gewann. Und viel fehlt auch nicht mehr, um die schwierige Zeit nach seiner unverschuldet erlittenen, schweren Schulterverletzung im Sprint 2023 in Portugal vergessen zu machen.

Für den Mann von der Adriaküste ist auch völlig klar, warum die Ducati-Piloten so oft Probleme mit der wegrutschenden Front haben, was im Sprint Bagnaia und Marc Márquez demonstrierten. «Das liegt daran, dass wir am Hinterrad diese Saison einen dermassen guten Grip haben. Dadurch kommt vom Heck enormer Druck, was den Vorderreifen überfordert.»

Für das Rennen am Sonntag sieht der nächstjährige KTM-Werkspilot im Tech3-Team von Hervé Poncharal nicht nur die Reifenwahl als entscheidend an. «Sowohl Jorge wie auch ich waren mit dem Benzinverbrauch am Limit. Wir haben beinahe zu viel gepusht. Mein Medium-Vorderreifen war die letzten Runden völlig ruiniert. Ich denke, am Sonntag wählen wir den harten.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 221. 3. Bastianini 167. 4. Marc Marquez 166. 5. Vinales 127. 6. Acosta 115. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 93. 9. Aleix Espargaro 89. 10. Alex Marquez 83. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 327 Punkte. 2. Aprilia 182. 3. KTM 171. 4. Yamaha 48. 5. Honda 24.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 389 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 276. 3. Gresini Racing MotoGP 249. 4. Aprilia Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 152. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 146. 7. Red Bull GASGAS Tech3 130. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 22. 11. Repsol Honda 14.