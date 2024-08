Nach Bagnaia-Crash: Martin bis auf einen Punkt dran

Jorge Martin hatte im Sprintrennen in Silverstone die Chance, die Führung in der MotoGP-WM zurückzuerobern, doch dazu hätte er gewinnen müssen. Weshalb er gegen Enea Bastianini nicht ankam.

Der MotoGP-Samstag in Silverstone war actiongeladen, es mangelte weder an Spannung noch Drama.



Erst katapultierte sich Aprilia-Altmeister Aleix Espargaro im Qualifying mit Streckenrekord auf Pole-Position, dann stürzten im Rennen Pecco Bagnaia und Marc Marquez – voneinander unabhängig.

Damit hatte Jorge Martin die Chance, die Führung in der Weltmeisterschaft zurückzuerobern. Doch dazu hätte er in England gewinnen müssen. Weil der Prima-Pramac-Ducati-Pilot mit einer Sekunde Rückstand auf Sieger Enea Bastianini als Zweiter ins Ziel kam, liegt Martin in der Gesamtwertung jetzt einen Punkt hinter dem weiterhin führenden Bagnaia. Durch den Fehler des Italieners, der bereits zum vierten Mal in dieser Saison in einem Sprint stürzte, konnte Jorge auf einen Schlag neun Punkte aufholen!

Der 26-Jährige hatte sich für den mittelharten Vorderreifen entschieden und konnte deshalb gegen Ende nicht so stark bremsen, wie er das gerne getan hätte. «Enea war viel stärker», hielt Martin fest. «Außerdem musste ich ein anderes Mapping wählen, um Sprit zu sparen, das hat auch nicht dabei geholfen, anzugreifen. Ich hatte weniger Motorleistung und damit nicht 100 Prozent meines Pakets. Wir haben nicht erwartet, dass wir so schnell sein würden. Ich muss am Sonntag im Warm-up etwas probieren, sonst strauchle ich zu sehr mit dem Vorderreifen.»

«Für mein Selbstvertrauen war das ein wichtiger Tag», unterstrich der WM-Zweite. «Klar habe ich den Sturz von Pecco mitbekommen, ich habe trotzdem versucht zu gewinnen. Ich glaube, dass ich am Sonntag stärker sein werde.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 221. 3. Bastianini 167. 4. Marc Marquez 166. 5. Vinales 127. 6. Acosta 115. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 93. 9. Aleix Espargaro 89. 10. Alex Marquez 83. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 327 Punkte. 2. Aprilia 182. 3. KTM 171. 4. Yamaha 48. 5. Honda 24.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 389 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 276. 3. Gresini Racing MotoGP 249. 4. Aprilia Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 152. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 146. 7. Red Bull GASGAS Tech3 130. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 22. 11. Repsol Honda 14.