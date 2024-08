Pecco Bagnaia: «Es wird scheußliche Unfälle geben»

Er nahm die Schuld an seinem Sturz in Runde 5 des MotoGP-Sprints in Silverstone auf seine Kappe. Der Ärger über Reifen und Bummler in den Trainingssessions verdarben Pecco Bagnaia darüber hinaus die gute Laune.

In der fünften Runde war es wieder so weit: WM-Leader Pecco Bagnaia (27) crashte seine Desmosedici zum vierten Mal in der laufenden Saison in einem Sprint. Und er suchte keine Ausreden. «Ich kann mich nur bei meinem Team entschuldigen», so der MotoGP-Doppelweltmeister, nachdem er sein Bike in Kurve 4 weggeschmissen hatte. «Es war komplett mein Fehler. Ich kam etwas zu schnell aus Kurve 3 und wählte dann einen zu engen Radius zum Scheitelpunkt der nächsten Kurve und das war es dann.»

«Mein Start an sich war eigentlich gut», resümierte Bagnaia sein kurzes Sprint-Abenteuer. «Doch dann ging mein Fahrwerk in den ersten zwei Kurven nicht hoch und ich war nur noch Vierter.» Die ersten ein bis zwei Runden hätte er nur wenig Grip am Hinterrad gehabt, doch dann machte er sich an die Aufholjagd in Richtung Führungstrio. «Ich war wirklich sehr schnell und schloss ziemlich rasch zu Espargaró auf, dann war es auch schon zu Ende.»

Sein Kurzaufenthalt an Espargarós Heck erlaubte es dem WM-Leader, die entscheidende Problematik des Silverstone-Sprints zu erkennen. «Wir hatten keinen funktionierenden Vorderradgummi. Für den harten stimmte die Temperatur nicht, der Medium verhielt sich eigenartig und der Soft war nach zwei Runden am Ende.» Und dies habe sich beim Hinterherfahren bei Espargaró auch bestätigt. «Er hatte den harten Gummi und kam schlecht um die Kurven. Ich glaube, mit einem anderen Reifen hätte er gewinnen können», analysierte der Ducati-Pilot kostenfrei für das Team aus Noale.

Zum zweiten Bagnaia-Ärgernis. «Ich verstehe nicht, dass es in den Trainings immer mehr Bummler gibt, welche sich von einem anderen Fahrer zu einer schnellen Rundenzeit ziehen lassen wollen», zeigt sich der 34-fache GP-Sieger empört. «Wir sind die besten und schnellsten Rennfahrer der Welt. Da sollte es doch nur normal sein, wenn jeder Fahrer versucht, aus seiner Situation und seinem Material das Beste herauszuholen.»

Tatsächlich war logischerweise der Sieger der letzten vier Grands Prix für verschiedene Konkurrenten das beliebteste Zugpferd. Dass sich unter seinen aufsässigsten Kunden auch sein nächstjähriger Teamkollege Marc Márquez befand, verschwieg Pecco geflissentlich. «Wir sind für die Moto3-Piloten so ganz schlechte Vorbilder. Dieses Tun ist extrem gefährlich. Und wenn mal so ein Schleicher einem mit Vollgas daherkommenden Fahrer in die Quere kommt, wird es scheußliche Unfälle geben.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 221. 3. Bastianini 167. 4. Marc Marquez 166. 5. Vinales 127. 6. Acosta 115. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 93. 9. Aleix Espargaro 89. 10. Alex Marquez 83. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 327 Punkte. 2. Aprilia 182. 3. KTM 171. 4. Yamaha 48. 5. Honda 24.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 389 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 276. 3. Gresini Racing MotoGP 249. 4. Aprilia Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 152. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 146. 7. Red Bull GASGAS Tech3 130. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 22. 11. Repsol Honda 14.