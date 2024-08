Jack Miller: Mit «Spezial-Aerodynamik» auf Platz 7»

Stark am Freitag, Pech im Qualifying, gut im Sprint – so das Zwischenfazit von Jack Miller beim britischen Grand Prix. Im Rennen schlug der RC16-Pilot «Diggia» und «Top Gun» Vinales und holte als Siebter Punkte.

Am Freitagabend durfte das Fahrerlager in Silverstone wieder einen sehr guten gelaunten Jack Miller erleben. Verantwortlich dafür war alleine die Top-5 Platzierung zum Auftakt des Silverstone-GP. 24 Stunden später war die Stimmung des KTM-Piloten bereits deutlicher gedämpfter. Das lag weniger am Verlauf des Sprintrennens, das «Thriller Miller» als Siebter in den Punkten beendete, als an dem nach seiner Einschätzung vermasselten Qualifying.

Der Australier fasste den Tag so zusammen: «Die Chance im Quali 2 in der Früh konnte ich leider nicht nutzen. In der ersten richtig guten Runde habe ich einen Fehler in Kurve 14 gemacht und beim letzten Anlauf gab es dann eine gelbe Flagge. Im Vergleich zu gestern war das eine Enttäuschung. »

Der KTM-Athlet weiter: «Der Start selbst war nicht ideal, aber ich bin ganz gut durch die ersten Ecken gekommen. Was keine Hilfe war: Ich bin noch vor der Hälfte des Rennens mit Alex (Márquez) kollidiert. Als sich unsere Linien schnitten, hat es gekracht und ab da musste ich das Rennen mit meiner eigenen Version einer Aerodynamik weiterfahren. Dabei hat das Bike weiterhin gut gearbeitet.»

Miller befand sich damit in bester Gesellschaft. Denn auch die Markenkollegen Binder und Acosta waren im Gefecht aneinandergeraten. Nur Augusto Fernandez gelang es, die RC16 unbeschadet in die Box zurückzubringen.

Im Gegensatz zu etlichen Kontrahenten hatte Miller nichts an seiner eigenen Reifenwahl auszusetzen. Die Startnummer 43 war mit Reifen der mittleren Mischung unterwegs – und zufrieden. «Ich fühle mich wohl mit den Medium-Reifen. Das gilt für das ganze Wochenende. Meine Rechnung ging damit auf und ich konnte konstante Zeiten auch am Ende des Sprints fahren.»

Auf die Frage nach seiner offensichtlichen Leistungssteigerung in Silverstone rang Miller zunächst ein wenig Worten: «Mir fällt nichts ein. Aber vermutlich ist schon etwas dran an dem Sprichwort «Nur ein glücklicher Racer ist ein schneller Racer». Mir ist bewusst, dass es meine letzten Rennen hier sein können. Also habe ich beschlossen, das alles zu genießen.»

Fakt ist: Stand heute liegen dem Australier keine Angebote für die Saison 2025 vor und Miller kann nur durch starke Ergebnisse auf eine weitere MotoGP-Chance hoffen.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 221. 3. Bastianini 167. 4. Marc Marquez 166. 5. Vinales 127. 6. Acosta 115. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 93. 9. Aleix Espargaro 89. 10. Alex Marquez 83. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 327 Punkte. 2. Aprilia 182. 3. KTM 171. 4. Yamaha 48. 5. Honda 24.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 389 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 276. 3. Gresini Racing MotoGP 249. 4. Aprilia Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 152. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 146. 7. Red Bull GASGAS Tech3 130. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 22. 11. Repsol Honda 14.