Brad Binder (DNF): Knapp an der Katastrophe vorbei

Für KTM-Werksfahrer Brad Binder endete der Jubiläums-GP nach wenigen Metern mit einer kaputten Kupplung. Binder, der von Platz 6 versuchte loszufahren, überstand die extrem gefährliche Situation ohne Unfall.

Nach Platz 4 im Sprint, der besten Zeit im Warm Up und einer Startposition in Reihe 2 – der KTM-Werksfahrer hatte sich als Sechster für den Jubiläums-GP auf der Insel qualifiziert – standen die Vorzeichen blendend, um mit weißen RC16 zu glänzen.

Doch es kam anders. Als die Ampel auf Grün wechselte und das Feld davon schoss, blieb Binder förmlich an der Linie kleben. Nur schleppend setzte sich der RC16-Prototyp mit dem Südafrikaner in Bewegung. Glücklicherweise kam es bei der extrem heiklenSituation nicht zu einer möglicherweise fatalen Kollision. Das Feld kam unbeschadet vorbei, lediglich ein Kontrahent streifte den Pechvogel minimal.

Brad Binder versuchte noch das angeschlagene Rennmotorrad zurück in die Box zu steuern, um dort auf die Ersatz-KTM zu wechseln. Doch der Versuch misslang. Binder musste die RC16 mit Kupplungsschaden abstellen.

Folglich fiel das Statement des enttäuschten Werksfahrers nur knapp aus: «Ja, leider gibt es heute nicht wirklich zu berichten. Am Start ging bereits alles schief, als die Kupplung ihren Geist aufgeben hat. Ich habe versucht kontrolliert wegzufahren, aber es war überhaupt nicht möglich, zügig zu beschleunigen.»Binder bestätigte, dass sich das Problem bereits am Ende der Warm Up-Runde angedeutet hatte. «Als ich die Startaufstellung zurückkam, war es unmöglich, das Bike zurück in den Neutral-Gang zu bringen. Und im Stand hat das Motorrad schon versucht, trotz gezogener Kupplung, weiter nach vorne zu wandern. Als ich gemerkt habe, dass ich überhaupt wegkommen habe ich die Hand gehoben – und ich habe großes Glück gehabt, dass alles gut gegangen ist.»

Binder, der trotz des Ausfalls in WM weiterhin auf Position 7 liegt, fügte noch hinzu: «Es ist extrem schade. Wir hatten heute in der Früh etwas recht Radikales probiert, was mit dem Medium-Reifen aber sehr gut funktioniert hat – das wäre wichtig gewesen zu verstehen, ob die Sache auch im Rennen geklappt hätte.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Luca Marini (I), Honda, +31,507

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 42 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 2



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 15.