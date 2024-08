Fabio Quartararo: «Mehr Mühe als die Honda-Fahrer»

Fabio Quartararo erklärte nach dem GP in Silverstone: «Am Ende konnte ich gegen Maverick Viñales kämpfen»

Fabio Quartararo beendete den GP in Silverstone als Elfter und damit auf der gleichen Position wie tags zuvor das Sprintrennen. Der Franzose aus dem Yamaha-Werksteam sprach hinterher Klartext.

Fabio Quartararo hatte in Grossbritannien kein leichtes Spiel. Der Yamaha-Werksfahrer musste den GP von Startplatz 18 in Angriff nehmen. Und wie schon im Sprint arbeitete sich der 25-Jährige aus Nizza bis auf den elften Platz vor. Damit erhöhte er sein WM-Punktekonto auf 49 Punkte, womit er in der Fahrer-Wertung aktuell den 14. Zwischenrang belegt.

Nach dem Fallen der Zielflagge seufzte der Champion von 2021: «Das sieht besser aus, als es sich anfühlt. Es war etwas besser, aber uns fehlt immer noch ziemlich viel.» Im gleichen Atemzug tröstete sich der zwölffache GP-Sieger: «Wir haben alles gegeben, deshalb können wir mit unserer Arbeit an diesem Rennsonntag zufrieden sein. Auch wenn das natürlich nicht reicht.»

Der Franzose ging sogar noch einen Schritt weiter und erklärte: «Ich denke, wir hatten an diesem Wochenende etwas mehr Mühe als die Honda-Fahrer. Denn wir hatten noch weniger Grip als sie. Aber wie gesagt, es blieb mir letztlich nichts anderes übrig, als ans Limit zu gehen.»

«Am Ende konnte ich gegen Maverick Viñales und Jack Miller kämpfen, in der letzten Runde hat mich dann Franky Morbidelli überholt», berichtete Quartararo, und betonte: «Wir wissen aber, wo unsere Schwächen sind und nun müssen wir daran arbeiten, damit wir um bessere Positionen kämpfen können.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Luca Marini (I), Honda, +31,507

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

WM-Stand nach 20 von 42 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 2

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 15.