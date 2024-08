Enea Bastianini (1.): «Aktuell kein Titelkandidat»

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini feierte nach seinem Sprint-Erfolg am Samstag in Silverstone auch den Sieg beim MotoGP-Hauptrennen. Der Italiener kämpfte Jorge Martin nieder und freute sich über die Erfolge in England.

Am Samstag gelang Enea Bastianini auf seiner Ducati Desmosedici GP24 der erste Sprint-Sieg seiner Karriere. Gleich einen Tag später feierte der 25-Jährige seinen ersten Saisonerfolg in einem MotoGP-Hauptrennen. Dabei hatte der Italiener kein leichtes Rennen und er musste sich an seinen an Aleix Espargaró (Aprilia), Teamkollege Pecco Bagnaia und Ducati-Markenkollege Jorge Martin vorbei kämpfen.

«Ich bin sehr glücklich mit den Ergebnissen an diesem Wochenende. Ich habe in der Sommerpause sehr viel überlegt, wo wir noch etwas mehr machen können, um uns zu verbessern. Ich hatte auch vorher oft gute Rennen, aber meistens musste ich von weit hinten losfahren, weil ich im Qualifying zu langsam war. An diesem Wochenende lief es dann gut im Zeittraining», berichtete Bastianini im Anschluss an das Rennen auf dem 5,9 km langen Silverstone Circuit.

«Am Samstag konnte ich meinen ersten Sprint-Sieg holen und jetzt auch noch den Erfolg im Hauptrennen», freute er sich. «Ich bin wirklich glücklich und dann war es auch noch der Sieg im 75-Jahre-Jubiläumsrennen.»

Der Schlüssel zum Erfolg war offensichtlich der geringere Reifenverschleiß beim Ducati-Werksfahrer. Wie beschreibt Enea die Situation? «Am Samstag haben wir alle den starken Drop beim Reifenverschleiß bemerkt. Wir waren in den letzten drei oder vier Runden bereits am Limit», schilderte der Italiener die Problematik. «Wir haben am Sonntag den Medium-Hinterreifen verwendet und ich konnte mir die Performance der Reifen sehr gut einteilen. Ich habe am Anfang etwas zurückgezogen, aber ich musste trotzdem mehr geben, als ich erwartet hatte. Am Ende hat es funktioniert. Ich konnte Probleme bei Pecco und Jorge in den Linkskurven erkennen, es war auch bei mir nicht einfach.»

Man konnte bis zum Fallen der Zielflagge noch einige Rutscher und Wackler bei Bastianini erkennen. War er am Limit oder wollte er den Zuschauern etwas Show bringen? «Ich habe am Ende die Boxentafel nicht gesehen, deshalb habe ich in der letzten Runde alles gegeben», betonte Bastianini. «In Kurve 4 habe ich bemerkt, dass Jorge nicht direkt an mir dran war, also konnte ich am Ende mit einigen Slides das Finale genießen. Aber ich habe trotzdem gepusht bis zur Ziellinie.»

«Ich denke, dass ich aktuell kein Titelkandidat bin», stellte der WM-Dritte klar. «Pecco und Jorge zeigen deutlich mehr Konstanz als ich in den Rennen, die beiden sind immer vorne. Bei mir kommt häufig etwas dazwischen und wenn ich Titelkandidat sein will, müssen wir uns in diesem Bereich verbessern. Es war ein großer Erfolg, aber wir müssen den Rest der Saison so weitermachen. Wenn ich am Ende der Meisterschaft die Konstanz beibehalten habe, denn kann es sehr wertvoll sein.» Ihm fehlen auf WM-Leader Jorge Martin 49 Zähler nach dem zehnten GP der Saison.

Im kommenden Jahr wechselt Enea ins Lager von KTM. Kann er mit der RC16 zukünftig ebenfalls um Siege fahren? «Ich verstehe nicht, wieso Ducati zwei Fahrer, wie Jorge und mich gehen lässt. Aber ich akzeptiere diese Entscheidung», so der sechsfache MotoGP-Sieger. «Ich habe die KTM natürlich noch nie gefahren, ich konnte das Bike nur auf der Strecke beobachten. Man kann Stärken und Schwachpunkte nicht mit der Ducati vergleichen, wenn man das Bike nicht selbst gefahren ist. Wir werden sehen.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Luca Marini (I), Honda, +31,507

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 42 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 2



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 15.