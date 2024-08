Jorge Martin (2.): «Sieg war diesmal nicht möglich»

Jorge Martin musste sich im Silverstone-GP mit dem zweiten Platz begnügen. Mehr war nicht möglich, ist der Pramac-Ducati-Pilot überzeugt. Über Sieger Enea Bastianini sagte er: «Er fuhr auf einem anderen Niveau.»

Jorge Martin konnte im GP auf dem Silverstone Circuit zwar die Führung übernehmen. Beim Fallen der Zielflagge lag der 26-jährige Madrilene aber nicht mehr ganz vorne. Den Sieg musste er Ducati-Werkspilot Enea Bastianini überlassen, der es in der dritten Kurve der zweitletzten Runde schaffte, nach vorne zu kommen.

Martin, der mit dem zweiten Platz die WM-Führung von Francesco «Pecco» Bagnaia übernommen hat, erklärte hinterher: «Das Rennen auf dem Sachsenring war kein Desaster, genauso wenig wie das Rennen hier der beste Tag meines Lebens war. Man muss die ganze Saison betrachten und so gesehen machen wir einen super Job.»

«Es ist natürlich fantastisch, ein so gutes Ergebnis wie dieses hier zu erzielen, und der zweite Platz war das Maximum, der Sieg war diesmal nicht möglich. Ich habe versucht, ein Intelligentes Rennen zu fahren und musste viele verschiedene Dinge managen. Ich hatte ein gutes Tempo und liess nichts unversucht, um die Führung zu halten, aber Enea holte dann auf», schilderte der neue WM-Leader.

Und Martin gestand: «Ich habe noch versucht, mit Enea mitzuhalten, aber das war unmöglich, er fuhr diesmal einfach auf einem anderen Niveau.» Er weiss: «Wir müssen uns nun in einigen Bereichen verbessern, um noch mehr Vertrauen aufzubauen und ich hoffe, dass wir in Österreich den Sieg holen können.»

Der Pramac-Ducati-Fahrer erklärte auch: «Ich fokussiere mich ganz auf das, was ich kontrollieren kann. Und es liegt nicht in meiner Kontrolle, wenn mich jemand schlägt, solange ich mein Bestes gebe. Diesmal reichte es nur für den zweiten Platz. Ich hoffe, dass wir in Österreich ein besseres Resultat erzielen können. Aber was immer auch kommt, es wird gut sein. Ich versuche einfach, alles zu geniessen – das Gefühl und auch alles, was auf der Strecke passiert.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

WM-Stand nach 20 von 42 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.