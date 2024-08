Jack Miller (12./KTM): «Das müssen wir herausfinden»

KTM-Werksfahrer Jack Miller erlebte in Silverstone eines seiner besseren MotoGP-Wochenenden in dieser Saison. Mit den Plätzen 7 und 12 ist er vom großen Wurf aber noch ein Stück entfernt.

Mit Platz 5 im Zeittraining am Freitagnachmittag startete Jack Miller stark ins Wochenende. Im Qualifying landete er auf Rang 11 und ließ in den Rennen die Positionen 7 und 12 folgen. Im Grand Prix verlor er 25,7 sec auf Sieger Enea Bastianini aus dem Ducati-Lenovo-Werksteam.

«Ideal war das nicht», hielt Miller fest. «Ich habe alles gegeben, vor allem zu Rennbeginn. Aber ich hatte große Gripprobleme am Kurveneingang. In Kurve 3 bekam ich das Motorrad kaum verzögert. Wenn ich vom vierten bis in den ersten Gang zurückschaltete, blockierte das Hinterrad und ich kam quer daher. Ich versuchte damit klarzukommen, fühlte mich aber nicht so stark wie am Samstag. Woran das lag, eventuell an den kühleren Bedingungen, müssen wir herausfinden.»

«Insgesamt war es ein positives Wochenende», hielt der KTM-Pilot fest, der für 2025 noch kein Team hat, ja noch nicht mal ein Angebot. «Aber 25 sec Rückstand auf den Ersten – wir wären gerne näher dran. Mein Reifen war am Ende, da musst du nicht zweimal fragen. Dabei habe ich mich schon früh darauf konzentriert das Motorrad aufzurichten, bevor ich Gas gab, weil die Flanke hinüber war. Auf der rechten Seite bekam ich den Reifen kaum zum Arbeiten, ich konnte kaum Schräglage fahren. Bei Richtungswechseln musste ich sehr sanft fahren, damit der Grip nicht abreißt. Gleichzeitig fuhren die Jungs an der Spitze hervorragende Rundenzeiten. Wir müssen in eine Situation kommen, dass wir unseren Hinterreifen besser nützen können. Was mich gerettet hat, ist, dass ich bis zum Schluss sehr spät und hart bremsen konnte.»

Miller hält jetzt bei 42 Punkten, was Rang 16 in der Weltmeisterschaft bedeutet. Bester seiner Markenkollegen ist Rookie Pedro Acosta als Sechster mit 122 Zählern.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Grand Prix (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 25.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.