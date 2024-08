Actionstar Jason Statham: Begeistert von der MotoGP

Nach US-Filmstar Keanu Reeves in Deutschland hatte MotoGP-Promoter Dorna mit Actionheld Jason Statham in Silverstone erneut eine Hollywood-Größe im Paddock zu Gast.

Jason Statham war nach Keanu Reeves (59) am Sachsenring der nächste Schauspiel-Weltstar (unter anderem Fast & Furious), der sich am vergangenen Wochenende die MotoGP in England ganz aus der Nähe ansehen konnte. Der 57-jährige Leinwand-Actionheld aus Derbyshire hatte sogar Heimvorteil, war Ehrengast von MotoGP-Promoter Dorna und streifte in Silverstone voller Begeisterung durch das Paddock und die Boxengasse.

Statham hielt die Bike-Action selbst mit ungläubigem Staunen von der Boxenmauer aus via Handy-Videos fest und hatte auch seinen Sohn (7) mit dabei, der mit großer Begeisterung Autogramme sammelte und bei Ducati sogar T-Shirts abstauben konnte. Dazu hatte Statham einen guten Freund und dessen Sohn in seiner Entourage.

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin spendierte der Runde am Samstag vor dem Sprintrennen sogar einen signierten Rennstiefel und einen Knieschleifer. Statham, der mit Freestyle-Guru Robbie Maddison befreundet ist, und auch als Botschafter für britische Kultmarken wie Land Rover oder Stone Island auftritt, hat selbst einige edle Motorräder in der Garage stehen.

In Silverstone unterhielt sich Statham bei seinen Boxen-Streifzügen auch mit den KTM-Masterminds Pit Beirer und Heinz Kinigadner. Bei Red Bull KTM Factory Racing war unter anderen auch der Südtiroler Formel-1-Manager Günther Steiner zu Gast. Auch McLaren-CEO Zak Brown zeigte sich vom Spektakel höchst angetan.