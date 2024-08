Enea Bastianini (4.): Zurück in der harten Realität 17.08.2024 - 17:40 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Ducati-Werksfahrer holte im Sprint auf, kam aber nicht über Platz 4 hinaus

Ducati-Pilot Enea Bastianian fiel nach seinem jüngsten Triumph in England beim MotoGP-Sprint in Spielberg mit Defiziten bei der Abstimmung und Fehlern in der Startphase wieder hinter die Podestplätze zurück.