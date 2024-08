Warm-up in Spielberg: Marc Márquez auf Platz 1

Bei bewölktem Himmel, deutlich kühleren Temperaturen, aber trockenem Asphalt erlebten die bereits vielen Zuschauer am Red Bull Ring ein kurzweiliges MotoGP-Warm-up mit interessantem Ausgang.

Von der ersten bis zur letzten Minute lag Gresini-Pilot Marc Márquez in Front. Nach sieben Runden auf dem Red Bull Ring war der Spanier knapp 0,2 Sekunden schneller als Sprint-Sieger Pecco Baganaia. Bemerkenswert die Pace der #93, der beim Sprint am Samstag an Platz 2 liegend gestürzt war: Mit einer 1:29,363 war Márquez rund eine halbe Sekunde schneller als Weltmeister Bagnaia bei seiner schnellsten Rennrunde 2023.

Hinter Bagnaia war Alex Márquez als Dritter ebenfalls zügig unterwegs. Entschlossen gingen alle KTM-Akteure ans Werk. Vier RC16 beendeten die Session unter den ersten 10. Jack Miller (5.) und Brad Binder (6.) waren erneut die schnellsten Vertreter der Österreicher. Pedro Acosta beendet die letzte Abstimmung vor dem Großen Preis von Österreich als Zehnter direkt hinter Wildcard Pol Espargaro.

Während LCR-Star Johann Zarco mit 0,7 Sekunden Rückstand und Position 13 bester Honda-Pilot war, beendete der deutsche Wildcard-Pilot Stefan Bradl die Session als 24. Nicht dabei: Fabio Di Giannantonio. Der VR46-Athlet muss den GP nach seinem kräftigen Crash am ersten Trainingstag auslassen.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Warm-up (18. August):

1.Marc Márquez (E), Ducati, 1:29,363 min

2.Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,162

3.Alex Márquez (E), Ducati, +0,247

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, 0,259

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,359

6.Brad Binder (ZA), KTM, +0,381

7.Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,466

8.Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,607

9. Pol Espargaro, (E), KTM, +0,759

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,750