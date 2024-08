Brad Binder (7.): Mammutaufgabe vor dem Österreich-GP

Von Startplatz 12 brauste KTM-Racer Brad Binder beim Sprint auf dem Red Bull Ring bis auf Platz 7. Bis der RC16-Pilot und WM-Siebte wie 2023 auf dem GP-Podest feiern, muss allerdings ein kleines MotoGP-Wunder geschehen.

Nach einem vielversprechenden ersten Trainingstag zum Österreich-GP, gingen die weiteren Versuche, die Lücke zu den schnellsten Ducati-Piloten zu schließen, komplett nach hinten los. Sowohl im freien zweiten Training, als auch im Quali 2, für das Brad Binder schon am Freitag eingecheckt hatte, hinkte die #33 über eine Sekunde hinter der Pace.

Entsprechend unglücklich war Binder mit dem ersten Teil des Samstags: «Der Vormittag war sehr heftig. Es hat sich angefühlt, als ob der Vorderreifen kochen würde. Ich hatte solche Probleme, das Bike am Limit zu verzögern. Es gelang mir nicht, meine eigentlichen Bremspunkte zu nutzen – keine Chance. Wir haben dann reagieren müssen und die Gabel für das Rennen komplett umgebaut.»

Mit Erfolg. Im Sprint über 14-Runden konnte der Südafrikaner wieder zulegen. Speziell der Start gab dem KTM-Werksteam Hoffnung: Nach sehr effizientem Start hatte Binder bereits vier Gegner kassiert. Eine weitere Aufholjagd blieb dann aber aus. Nach dem Márquez-Crash kam Binder mit knapp elf Sekunden zwischen den beiden Ducati-Fahrern Morbidelli und Bezzecchi als Siebter ins Ziel.

Erleichtert zeigte sich der Rennfahrer, der bereits seine zehnte GP-Saison in Diensten der Österreicher fährt, dass die Arbeiten an der RC16-Front den richtigen Weg vorgaben. Binder: «Der große Umbau an der Gabel, bei dem wir auf eine eigentliche ältere Version zurückgekehrt sind, hat funktioniert. Ich war wieder in der Lage, die Front des Bikes auch auf der Bremse zu nutzen.»

Der 29-Jährige schließt damit auch eine weitere Steigerung für den GP nicht aus: «Es gibt jetzt einen klaren Plan – es ist möglich, in die Top-5 zu fahren. Nicht einfach wird allerdings das Thema mit dem Luftdruck. Im Sprint gingen meine Zahlen schnell durch die Decke und es ist wirklich kompliziert zu sagen, wie es im langen Rennen sein.»

Brad Binder zeigte sich auch erfreut über die Leistung seines KTM-Kollegen Espargaro und mögliche weitere Verbesserungen für die Zukunft. «Wir alle sehen, speziell der Motor funktioniert sehr gut den Pol einsetzt. Aus den Ecken heraus, dann wenn du schnell die Beschleunigung, da hat er hier Vorteile. Ich sehe das aber eher langfristig. Die Teile, mit denen sich Pol hier beschäftigt, die werden wir kurzfristig nicht einsetzen.»

Bei aller Zuversicht bleibt die Erkenntnis, dass der Abstand zur Spitze des Feldes in den letzten 12 Monaten gewachsen ist. 2023 folgte Binder Doppelsieger Bagnaia aufdringlich – zwei zweite Plätze in Spielberg waren der Lohn. Um das Jubel-Resultat zu wiederholen, muss «Brad Attack» beim Österreich-GP zehn Gegner ausschalten.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaro, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 250 Punkte. 2. Martin 250. 3. Bastianini 198. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 117. 8. Aleix Espargaro 106. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 92. 11. Morbidelli 65. 12. Bezzecchi 63. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 11. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 1. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 364 Punkte. 2. Aprilia 199. 3. KTM 183. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 448 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 315. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 236. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 167. 6. Red Bull KTM Factory Racing 167. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 25. 11. Repsol Honda 14.