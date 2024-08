Sieger Bagnaia wusste, dass es für Martin so endet

Nach 21 von 40 MotoGP-Rennen in der Saison 2024 sind die Ducati-Könner Pecco Bagnaia und Jorge Martin an der WM-Spitze gleichauf. Im Sprint am Samstag auf dem Red Bull Ring war der Italiener eine Klasse für sich.

Als der zweifache MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia im Qualifying die Rekordrunde 1:27,889 min drehte, rechnete er nicht damit, dass ihn Jorge Martin noch um 0,141 sec überflügeln kann. «Das sind unglaubliche Rundenzeiten, die wir fuhren», streute der Italiener Martin und sich selbst Rosen.

Martin büßte seinen Vorteil bereits am Start ein, Pecco bog als Führender in die erste Kurve. Es folgte ein harter Schlagabtausch, nach der ersten Runde lag der Spanier in Führung. Die nächsten 13 Mal kreuzte Bagnaia den Zielstrich an der Spitze des Feldes, im Ziel lag er 4,673 sec vor Martin und 7,584 sec vor dem überraschend starken Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro.

In der achten von 14 Runden musste Martin beim Anbremsen der Schikane den Notausgang wählen. Bei seiner Rückkehr auf die Strecke büßte er nicht die vorgeschriebene eine Sekunde ein und kassierte dafür eine Long-lap-Strafe.

Für Bagnaia war klar, dass es so ausgehen würde: «Ich kam sehr gut aus der ersten Kurve und zog auf die Außenseite. Dann nahm ich mir vor, wie im Qualifying zu bremsen. Mir war klar, dass wenn er genauso bremst wie ich, er die Kurve nicht kriegt. Er versuchte es und ging weit. Dann sah ich auf meiner Boxentafel +0,3 sec, da wusste ich, dass er die Strafe bekommen würde. Klar verlierst du Zeit, wenn du eine Schikane abkürzt. Aber Regeln sind Regeln. Und diese besagen, dass du im Fall einer Abkürzung eine Sekunde abgeben musst. Ab diesem Moment verwaltete ich mein Rennen, fuhr so sanft wie möglich und bereitete mich auf den Sonntag vor.»

Erstaunlich und hochspannend: Nach 21 von 40 MotoGP-Rennen in der Saison 2024 liegen die Ducati-Giganten Bagnaia und Martin in der Weltmeisterschaft mit 250 Punkten an der Spitze gleichauf. «Das ist fantastisch, ich bin froh darüber», grinste Pecco. «Wir beide haben in den Rennen zu viele Fehler gemacht, aber davon abgesehen, sind wir immer vorne dabei. Und das gilt für jede Strecke, für jede Situation. Das bedeutet, dass unser Level etwas höher ist als der des Rests. So müssen wir weitermachen, dann dauert der Kampf bis zum Ende. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und seit Jerez haben wir perfekt gearbeitet. Nur in Silverstone lief es nicht wie erwartet. Die Hinterreifen arbeiten dieses Jahr unglaublich gut, meine schnellste Rennrunde war lediglich 0,2 sec langsamer als die Pole-Position im Vorjahr.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 250 Punkte. 2. Martin 250. 3. Bastianini 198. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 117. 8. Aleix Espargaro 106. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 92. 11. Morbidelli 65. 12. Bezzecchi 63. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 11. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 1. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 364 Punkte. 2. Aprilia 199. 3. KTM 183. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 448 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 315. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 236. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 167. 6. Red Bull KTM Factory Racing 167. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 25. 11. Repsol Honda 14.