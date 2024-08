Pol Espargaro nach Sprintrennen: «Mir war bange!»

KTM-Wildcard-Fahrer Pol Espargaro probierte beim MotoGP-Spektakel am Red Bull Ring in Österreich erstmals einen neuen Antrieb im Rennbetrieb aus. Die Eindrücke stimmen den Spanier überaus zuversichtlich.

Mit Startplatz 10 in der Startaufstellung und dem neunten Rang im Sprintrennen ist Pol Espargaro mit seinem Entwicklungsmotorrad an diesem Wochenende mittendrin im Kampf um solide Punkte. Manch einer, sein Bruder Aleix zum Beispiel, hatte den Spanier im Vorfeld sogar im Kampf um Podiumsplätze gesehen.

Dies wäre möglich gewesen, wenn dem KTM-Testfahrer im zweiten Qualifikationstraining nicht ein Fahrfehler unterlaufen wäre. Der resultierende Sturz machte eine vielversprechende Runde zunichte.

Dabei hatte Pol die Hoffnung, die zweite Startreihe erreichen zu können, wie er nach dem Sprintrennen verriet: «Das war das Ziel und es war knapp! Ich glaube, wir waren schnell.»

Er ließ dabei durchblicken, dass der Fehler, der zum Sturz führte, möglicherweise Kopfsache gewesen sei: «Wenn man hier ist und wieder Rennen fährt, dann kommt der Druck zurück. Ich war nervös, mir war bange.»

Dazu kamen technische Probleme in den Trainings, die ihm die Arbeit erschwerten. Espargaros Entwicklungsmotorrad hatte dabei am Freitag zwei Motorschäden zu verzeichnen: «Ohne das Problem mit den beiden Motoren gestern wäre es leicht gewesen, direkt in Q2 einzuziehen. Wir hatten auf jeden Fall gute Chancen dazu.»

Im Qualifikationstraining und im Sprint sei wieder die gleiche, brandneue, Motorspezifikation zum Einsatz gekommen. Dabei trat das Problem aus dem Vorfeld jedoch nicht erneut auf:

«Heute hat sie durchgehalten. Es hätte genauso gut bei den Testfahrten auftreten können, aber das ist es nicht. Das klingt wie eine Ausrede, aber nach so vielen Testkilometern hatten wir das nicht erwartet, es war schon ein Schock. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal passieren wird, selbst wenn wir mit diesem Motorrad noch ein ganzes Jahr lang weiterfahren.»

Der Gesamteindruck des neuen Motors war dabei überaus positiv, trotz schwieriger Bedingungen: «Während eines Sprintrennens lässt sich ein Eindruck für uns schwer beweisen. Doch die Tatsache, dass ich heute der Schnellste im FP2 war, obwohl ich nicht mehr so gut bin wie Brad, Pedro, Jack, sagt sehr viel über die Qualität des Motorrads aus. Normalerweise sind sie 3 bis 4 Zehntel schneller als ich!»

Erfreulich aus Sicht der Österreicher: Mit Platz 9 holte der Katalane den letzten WM-Punkt. Der Wildcard-Fahrer befindet sich damit im Klassement auf Augenhöhe mit Fixstarter und Honda-Werksfahrer Luca Marini.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaro, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 250 Punkte. 2. Martin 250. 3. Bastianini 198. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 117. 8. Aleix Espargaro 106. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 92. 11. Morbidelli 65. 12. Bezzecchi 63. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 11. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 1. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 364 Punkte. 2. Aprilia 199. 3. KTM 183. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 448 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 315. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 236. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 167. 6. Red Bull KTM Factory Racing 167. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 25. 11. Repsol Honda 14.