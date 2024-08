Aprilia: Aleix Espargaros Geheimwaffe sieht alles

Aprilia-Held Aleix Espargaro erbte im MotoGP-Sprint am Samstag in Spielberg durch den Ausrutscher von Marc Marquez einen Podiumsplatz und verriet die Inputs von Riding-Coach und Aprilia-Berater Matteo Baiocco.

Für Aleix Espargaro endete der MotoGP-Sprint auf dem Red Bull Ring am Samstagnachmittag mit einem unerwarteten Erfolg. Der ältere der beiden Espargaro-Brüder fuhr ein starkes Rennen auf Platz 4 und hielt sich den Pulk mit den KTM-Piloten Jack Miller und Bruder Pol vom Leib.

Fünf Runden vor Schluss erbte Aleix durch den Ausrutscher von Marc Marquez in Kurve 3 sogar den dritten Platz. Der 35-jährige Katalane, der alles andere als ein Freund der Piste in Spielberg ist, konnte nach der Siegerehrung in der Bike-City breit grinsen.

«Ich bin mit meiner Entscheidung glücklich. Ich fahre so gut wie selten, speziell mit den weichen Reifen», sagte Aleix, der 2025 Honda-Testpilot und Arbeitskollege von Stefan Bradl wird. «Auch die Pace zu Beginn – ich war der Einzige, der den Top-3 folgen konnte. Es ist Teamwork, wir haben viel geändert seit Freitag. Wir haben das Gewicht nach hinten verlagert. Ich fahre die erste Schikane jetzt im zweiten Gang, habe mir davor viele Videos von Baiocco angeschaut.»

Zur Quali sagte der Spanier: «Ich bin eine der besten Qualirunden gefahren. Ich hatte auch nicht erwartet, dass ich den Jungs für sechs oder sieben Runden folgen kann.» Und zu Riding-Coach und Berater Matteo Baiocco meinte Aleix: «Er ist in den vergangenen drei Jahren zu einer der wichtigsten Personen in meinem Team geworden. Er hat auch Maverick mit den Starts geholfen. Es ist unglaublich, was er sieht. Baiocco sagt mir, berühre diese weiße Linie und fahre dann dorthin und ich stürze auch nicht. Baiocco hört auch, welche Gänge die Gegner fahren. Ich habe Jorge Martin abends mal gefragt, warum er an einer Stelle als Einziger den dritten Gang nimmt. Er wunderte sich darüber, wie ich das wissen konnte. Alle haben die Daten vorliegen, aber Baiocco sieht und hört die Dinge ohne Daten!»

Zur Sprintstrategie bemerkte der Haudegen: «Diesmal war es nach der guten Quali keine Frage – auch wir haben den weichen Hinterreifen genommen. Nach drei Runden leuchteten sämtliche roten Lichter im Dashboard auf: für Reifendruck, Temperaturen etc. Es war an der Zeit, viel zu riskieren. Ich war am Limit und wusste, dass ich den Hinterreifen zerstören werde. Aber ich wusste auch nicht, wie ich im Rennen mit dem Vorderreifen auskommen soll. Die Pace in der letzten Runde war dennoch nicht übel.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 250 Punkte. 2. Martin 250. 3. Bastianini 198. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 117. 8. Aleix Espargaro 106. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 92. 11. Morbidelli 65. 12. Bezzecchi 63. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 11. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 1. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 364 Punkte. 2. Aprilia 199. 3. KTM 183. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 448 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 315. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 236. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 167. 6. Red Bull KTM Factory Racing 167. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 25. 11. Repsol Honda 14.