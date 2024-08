Brad Binder (5.): In Kurve 5 als Schnecke unterwegs

Der siebte Platz im Spielberg-Sprint am Samstag hatte KTM-Pilot Brad Binder wenig begeistert. Binder, 2023 in beiden Läufen Zweiter, war auch im GP nie in der Lage, den dominierenden Ducati-Fahrern zu folgen.

Der Südafrikaner hatte sich für den Österreich-GP mit einigen Modifikationen dennoch ein Top-5 Ergebnis ausgerechnet. Eine realistische Einschätzung, wie sich 24 Stunden später zeigte.

Ausgangspunkt eines positiven Renntags war auch Sonntag ein fulminanter Start aus der vierten Reihe. Zwar profitierte der Südafrikaner auch davon, dass Franco Morbidelli und Marc Márquez in Kurve 1 geradeaus gingen, so passierte die KTM mit der #33 den ersten Sektor bereits auf Platz 5.

Gemeinsam mit dem vor ihm liegenden Jack Miller versuchte Binder anfangs das Führungstrio einzuholen. Doch der Plan wandelte sich mit zunehmender Distanz in eine Verteidigungsstrategie um. Binder: «Der Start war ein echter Bonus. So gut in Rennen zu kommen, hat sehr geholfen. Danach konnte ich mein Rennen gut kontrollieren und ich muss auch meinem Team ein großes Kompliment machen – sie haben ein sehr gutes Management des Benzins ausgearbeitet. Das Bike hat sehr gleichmäßig gearbeitet, die Übergänge waren weich.»

Ein wichtiger Aspekt – denn durch den hohen Vollgasanteil auf dem Red Bull Ring müssen alle MotoGP-Bikes in Österreich mit mehreren Motorkennfeldern während der rund 120 km operieren.

Weniger amüsiert war Binder dann, was den Speed über die volle Distanz betraf: «Das Ergebnis liest sich besser als es ist. Platz fünf ist zufriedenstellend. Aber der Rückstand passt überhaupt nicht. Normalerweise bedeute diese Position 3-4 Sekunden auf den Sieger – heute waren es 18. Das ist deutlich zu massiv.»

Als sich Brad Binder an Jack Miller vorbeigearbeitet hatte, wurde er zehn Runden vor Schluss von Marc Márquez wieder auf Platz 5 zurückgereicht. Der KTM-Racer: «Ich war vorbereitet, dachte mir, dass Marc irgendwann kommt. Und auch die Stelle wusste ich bereits. Denn nach der langsamen Kurve 4 durch die lange 5 hatte ich am wenigsten Traktion. In der Kurve war ich als absolute Schnecke unterwegs. Als er mich genau da überholt hat, hat er in der nächsten Runden an gleicher Stelle sofort einige Zehntel rausgefahren.»

Mit der soliden Punkteausbeute in Österreich schob sich Brad Binder in der WM-Tabelle an Pedro Acosta vorbei. Als Sechster insgesamt ist der Südafrikaner bester jetzt RC16-Fahrer.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,526

12. Pol Espargaró (E), KTM +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,310

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.