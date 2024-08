Fix: Aldeguer 2025 & 2026 MotoGP-Pilot bei Gresini

Nun ist es amtlich: Fermin Aldeguer fährt in den nächsten beiden Jahren die MotoGP-WM für das Gresini-Ducati-Kundentam. Damit verlängert sich auch die Zusammenarbeit mit dem Werk aus Bologna.

Unmittelbar vor dem Start zum zwölften MotoGP-Event der Saison bestätigt die Führung von Gresini offiziell die Verpflichtung des Spaniers Fermin Aldeguer. Der Moto2-Pilot wurde von Ducati Corse bereits zum Start der Saison 2024 unter Vertrag genommen. Der Deal hatte für reichlich Aufsehen und Unruhe im Fahrerlager gesorgt. Denn mit dem Vertrag war auch klar, dass eines der Ducati-Kundenteams den Rookie aufnehmen muss. Als Pramac die Trennung von Ducati bekanntgab, standen noch VR46-Racing und Gresini-Racing zur Wahl.

Mit der Bestätigung der Aufstellung des Ducati-Kundenteams von Valentino Rossi blieb das Gresini-Team von Nadia Padovani übrig. Gemeinsam mit Ducati-Corse-Boss Luigi Dall’Igna bestätigte das Team nun die Zusammenarbeit mit dem 19-jährigen Aldeguer für die nächsten beiden Jahre. 2025 wird der aktuell Fünfte der Moto2-WM eine Desmosedici GP24 für das in Faenza ansässige Team pilotieren.

Erleichtert über die finale Bestätigung seiner neuen Mission sagte Fermin Aldeguer: «Ich bin sehr glücklich, der Gresini-Familie beizutreten; das ist eine unglaubliche Gelegenheit, mein MotoGP-Debüt mit dem besten Motorrad in der Startaufstellung und mit einem fantastischen Team zu geben, das schon viele ikonische Piloten betreut hat. Ich hoffe, dass ich mich schnell mit der GP24 zurechtfinde. Wir müssen uns Schritt für Schritt herantasten, aber ich kann den ersten Test der neuen Saison in Valencia kaum erwarten. Ich möchte mich bei Nadia und Gigi für ihr Vertrauen bedanken.»

Nadia Padovani betonte nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Rookie die Team-Philosophie: « „Unser Konzept basiert auf einem einzigartigen Teamgeist, und das gilt für unsere gesamte Geschichte in der Weltmeisterschaft. Es ist eine große Freude für uns, eines der vielversprechendsten jungen Talente in der Serie willkommen zu heißen. Unser Ziel wird es sein, ihn zu schützen und ihm auf seinem Weg zu den Ergebnissen zu helfen, die uns auszeichnen. Er wird für die nächsten zwei Saisons bei uns bleiben und Ducati wird bis mindestens 2026 in unserer Garage bleiben. Wir werden doppelt glücklich sein, also willkommen im Team Fermín!»

Die Vereinbarung mit dem Talent aus Spanien bedeutet zugleich eine Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen Ducati und Gresini Racing für weiter zwei MotoGP-Kampagnen.

Gigi Dall’Igna, CEO bei Ducati Corse, bekräftigte ebenfalls die Bedeutung der Verbindung über Fermin Aldeguer: «Wir sind sehr glücklich, unsere Partnerschaft mit der Familie Gresini bis 2026 zu verlängern. Das von Nadia Padovani geführte Team hat in den letzten Jahren große Ziele erreicht und dabei seine ganze Stärke und Professionalität bewiesen. Das Team Gresini Racing hat auch mehrere - zum Teil sehr junge - Fahrer auf die Siegerstraße gebracht. Deshalb sind wir sicher, dass dies die ideale Mannschaft ist, um Fermin Aldeguer willkommen zu heißen und ihn in seiner ersten MotoGP-Saison zu begleiten. Ich möchte mich noch einmal bei Nadia und der gesamten Gresini-Familie bedanken.»