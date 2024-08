KTM bestätigt Misano-Wildcard für Pol Espargaro

Das letzte MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring unterstütze Testpilot Pol Espargaro seine KTM-Kollegen bereits nachhaltig. Schon beim übernächsten Rennen in Misano steht der Katalane erneut für KTM am Start.

Die KTM-Rennsportabteilung hat soeben den Wildcard-Einsatz von Pol Espargaro für das erste der beiden MotoGP-Wochenenden in Misano bestätigt. Espargaro, letztes Jahr noch als Fixstarter für die Tech3-Abteilung im Einsatz, geht damit bereits zum dritten Mal 2024 in seiner Funktion als Entwicklungsfahrer in den Rennbetrieb. Ziel der Veranstaltung: Gemeinsam mit den Stammpiloten Brad Binder, Jack Miller und Pedro Acosta die Leistungsfähigkeit der RC16 weiter zu verbessern.

Den ersten Auftritt 2024 hatte der 33-Jährige beim Italien-GP in Mugello. Zwar blieb der Bruder von Aleix Espargaro als 14. und 17. unauffällig hinsichtlich der Resultate, doch bereits in der Toskana konnte Pol die Arbeit von Testfahrer-Kollege Dani Pedrosa fortsetzen. Beim Sprintrennen in Jerez war Pedrosa auf dem Entwicklungsträger der RC16 bis auf Position 3 gestürmt.

Zuletzt beim Österreich-GP war dann ebenfalls Pol Espargaro im Einsatz. Auch dank des intensiven Testprogramms in Spielberg mischte die #44 bei den Rundenzeiten lange an der Spitze des Feldes mit. In den beiden Heimrennen der Österreicher holte Pol Espargaro WM-Punkte.

Pol Espargaro zum nächsten Test im Renneinsatz in Italien: «Mugello bedeutete, dass wir zum MotoGP-Tempo zurückkehren konnten und dann fühlten wir uns auf dem Red Bull Ring, wo wir viele Testrunden gefahren sind, viel konkurrenzfähiger. Misano ist eine weitere vertraute Strecke und ich bin froh, nach der Arbeit, die wir in Österreich geleistet haben, wieder in der Startaufstellung zu stehen. Wir müssen einige Daten unter Rennbedingungen bestätigen und auch tun, was wir können, um den Jungs - Brad und Jack - mit ihren Einstellungen für die beiden GPs zu helfen, die wir dort haben.»

Am direkten im Anschluss an den Misano-GP angesetzten offiziellen MotoGP-Testtag wird Espargaro dann erneut ins Leder steigen. Nicht an der Startlinie steht der Testprofi dann beim zweiten MotoGP-Wochenende an der italienischen Riviera, welches als Ersatz-Event vom 20. bis 22. September in den Rennkalender genommen wurde.