Quartararo würde gerne auf die schiefe Bahn geraten

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo erlebte in Aragon einen miserablen Freitag. Im MotoGP-Zeittraining belegte er nur den 20. Rang. Als größtes Problem machte er den fehlenden Kantengrip ausfindig.

Im Zeittraining am MotoGP-Wochenende in Aragon hatte Fabio Quartararo (Yamaha) große Mühe. Bereits im freien Training am Freitagmorgen bekam der Franzose mit der M1 keine schnelle Runde zustande, am Nachmittag setzte sich die Misere fort.

«Der Morgen war für uns furchtbar, genauso wie der Nachmittag. Der neue Asphalt war für uns kritisch und das Gefühl mit dem Bike war nicht gut», sagte er in der anschließenden Medienrunde. «Wir können nicht richtig in Schräglage gehen und auf der Reifenkante fahren – wir wissen nicht weshalb. Im Vergleich zu 2022 fehlen uns auf dieser Strecke 3 bis 5 Grad Schräglage. Das Feeling mit dem Bike ist komplett unverständlich. Ich weiß nicht, was ich vom Bike erwarten soll – eine Runde ist nicht so schlecht, die andere wiederum komplett anders. Ich kann nicht verstehen, wie wir in den zwei Jahren diesen Rückschritt gemacht haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende im Motorland Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

Dazu hatte der Weltmeister von 2021 noch mit einem anderen Problem zu kämpfen. Kurz nach der Hälfte des Zeittrainings ist Quartararo in Kurve 6 gestürzt. «Wir mussten dann mit dem Ersatzbike arbeiten. Wir wollten dieses eigentlich nicht benutzen, da es eine andere Spezifikation hatte. So musste ich mich sehr schnell umstellen. Das Gefühl war nicht gut heute», erklärte er.

Das MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag, das für den Einzug ins Q1 oder Q2 herangezogen wird, beendete der 25-Jährige mit 1,6 sec Rückstand auf dem 20. Platz. Sein Teamkollege Alex Rins belegte den 19. Rang. «Ich bin das Bike noch nie mit so wenig Grip gefahren», seufzte Quartararo. «Jeder mag mehr Grip, um schneller zu sein. Momentan haben wir keinen Kantengrip, die Traktion ist nicht so schlecht, aber beim Anbremsen und Hineinlegen des Bikes bei hohen Geschwindigkeiten haben wir sehr zu kämpfen.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174