MotoGP Aragon, Zeittraining: Marc Marquez mit Rekord

Ducati-Pilot Marc Marquez fuhr im MotoGP-Zeittraining in Aragon Streckenrekord. Alle vier Aprilia im Q2, dafür keine KTM. LCR-Honda-Fahrer Johann Zarco stark auf Platz 8.

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im ersten freien MotoGP-Training in Aragon sorgte Marc Marquez aus dem Team Gresini Ducati mit 1:48,289 min für die überragende Bestzeit. Die frisch asphaltierte Strecke bot am Freitagvormittag wenig Grip, sämtliche Fahrer klagten über mangelndes Vertrauen zum Vorderreifen und die Rückstände im FP1 waren ungewohnt groß.

Im einstündigen Zeittraining am Nachmittag fanden die Fahrer mit 29 Grad Lufttemperatur und 45 Grad Celsius Streckentemperatur deutlich bessere Bedingungen vor.



Marc Marquez zu Beginn der Session als Erster auf die Strecke.

In den ersten zehn Minuten setzte sich Marc Marquez mit 1:47,272 min an die Spitze, vor KTM-Pilot Jack Miller (1:47,533), VR46-Mann Marco Bezzecchi (1:47,624) und Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales (1:47,760). Rookie Pedro Acosta platzierte sich auf dem 5. Rang (1:47,789).

Pecco Bagnaia (Lenovo-Ducati) hielt sich noch zurück und war mit 1:48,266 min auf Platz 11. Pramac-Ducati-Fahrer Jorge Martin ging mit 1:48,129 min und an neunter Stelle liegend an die Box zurück.

Zur Halbzeit setzte Marc Marquez mit 1:46,954 min eine neue Bestmarke. Bester Fahrer auf einem japanischen Fabrikat war zu diesem Zeitpunkt Fabio Quartararo (1:48,237) auf Platz 13.

Nach 35 Minuten hatte Quartararo (Yamaha) einen Abflug in Kurve 6. Augusto Fernandez (GASGAS Tech3) stürzte in Kurve 16. Beide blieben unverletzt.

Im letzten Drittel sorgte LCR-Honda-Pilot Johann Zarco für eine Überraschung, als er mit 1:47,378 min auf den zweiten Platz fuhr.

Vor den letzten 15 Minuten waren die Top-5: Marquez, Zarco, Binder, Miller und Bagnaia.

In der letzten Viertelstunde ging es nochmal ordentlich zur Sache. 12 Minuten vor Schluss fuhr Rookie Acosta mit 1:47,053 auf Platz 2. Danach setzte sich Martin mit 1:46,666 min an die Spitze, und wurde direkt danach von Marc Marquez (1:46,384 min) überrumpelt.

Fünf Minuten vor Schluss holten sich alle noch einmal neue Reifen in der Box. Aleix Espargaro (Aprilia) setzte sich mit 1:46,073 min an die Spitze, danach fuhr Marc Marquez mit 1:45,801 min eine Rekordrunde. Dritter wurde Maverick Vinales (1:46,117 min).

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174