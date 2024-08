Johann Zarco (Honda/8.): «Fast ein kleiner Sieg!»

Der französische Routinier Johann Zarco stellte die LCR-Honda am Freitag im MotoGP-Zeittraining von Aragon sensationell auf Rang 8. Im Debrief berichtete der Franzose, was hinter der signifikanten Steigerung steckt.

Das Ergebnis des ersten Zeittrainings in Aragon war bis Rang 7 durchaus vorhersehbar gewesen. Auf Rang 8 landete aber mit dem 34-jährigen Johann Zarco die Überraschung des Tages. Der zweifache Moto2-Weltmeister aus Cannes wetzte in seiner besten Runde mit 0,9 Sekunden Rückstand über die Linie und hatte somit einen Platz im Q2 sicher. Damit nicht genug: Es war das erste Mal überhaupt in der laufenden Saison, dass sich ein Pilot mit der RC213V den direkten Q2-Einzug schaffte.

Die Leistung des routinierten Franzosen aus dem Team LCR-Honda von Lucio Cecchinello muss noch mehr hervorgehoben werden, als dass der nächste Honda-Fahrer mit Luca Marini nur auf Rang 17 landete – er war eine halbe Sekunde hinter Zarco. «Es ist fast ein kleiner Sieg – aber ich will das jetzt nicht zu sehr feiern. Jetzt gilt es, das im Qualifying zu bestätigen und dann auch im Sprint. Ich möchte sagen, dass ich hier wirklich ein gutes Feeling habe.»

Dann berichtet der Haudegen: «Die Piste ist schon seltsam, aber ich war etwas weniger überrascht. Ich hatte ja hier bereits ein gutes Training mit der CBR und war daher etwas weniger überrascht als die anderen Fahrer. Die Zeitattacke war dann auch gut. Der neue Motor, den wir verwenden, hat mir geholfen, eine gute Extra-Performance auf dem neuen Reifen zu zeigen. Das ist wirklich positiv.»

Apropos Speed: Auch auf der Topspeed-Liste mischte Zarco als Dritter ganz vorne mit.

Johann Zarco warnt aber auch: «Wir müssen im Kopf behalten, wie wir beide Reifen im Rennen kontrollieren. Wenn uns das bis zur Hälfte des Rennens gelingt, kann ich einen guten Sonntag zeigen. Ich weiß, dass ich morgen, wenn es losgeht, schon mal nicht schlechter als Zwölfter sein werde. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es möglich ist, noch besser zu sein. Aber diese Position kann im Rennen am Beginn schon helfen. Trotzdem: die Piste ist sehr speziell. Ich werde versuchen, zu Beginn eine gute Linie zu halten, da kann man sehr viel an Boden verlieren.»

Von seinen Eindrücken auf der Piste berichtet der Franzose: «Ich konnte den Fahrern nun besser folgen als in der Vergangenheit. Man spürt einfach mehr, wenn man näher an den Top-Leuten dran ist. Wir haben weiterhin Schwächen beim Einlenken und bei der Beschleunigung, doch da hilft bereits der neue Motor - ich kann da aber nicht näher darauf eingehen – das ist vertraulich. Wir haben mit den neuen Reifen jedenfalls wesentlich mehr Leistungsfähigkeit. Das ist an einem Freitag einfach unfassbar wichtig.»

Zarco abschließend: «Ich habe auch meinen Stil etwas angepasst, um die Stärken des Bikes zu nutzen. Die Beschleunigung ist noch der Schwachpunkt. Also versuche ich mit meiner Sensibilität woanders Boden gutzumachen. »

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende im Motorland Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174