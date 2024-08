Marco Bezzecchi (10.): Modifikation enttäuschte

Marco Bezzecchi in Aragon

VR46-Pilot Marco Bezzecchi konnte knapp keine Punkte im Sprintrennen von Aragon erzielen. Technische Probleme und eine Fehlentscheidung kosteten ihn eine mögliche Platzierung in den Top 9 sowie Zählbares.

Auch im MotorLand Aragon scheint es bei Marco Bezzecchi (Ducati) nicht für ein Spitzenresultat zu reichen – zumindest am Samstag noch nicht. Als Zehnter verpasste er die Punkteränge knapp, die erst ab Rang 9 beginnen. Auf Sieger Marc Marquez, der wie Bezzecchi eine Ducati GP23 fährt, fehlten ihm 20 Sekunden. Warum konnte «Bezz» nicht weiter vorne mitfahren?

Der erste Grund ist schnell ausfindig gemacht: Das Qualifying. Er schaffte es in den Zeittrainings nicht, sich für den direkten Einzug ins Q2 zu qualifizieren. Im Q1 qualifizieren sich die schnellsten zwei Piloten nachträglich für das Q2. Auch dazu zählte Marco Bezzecchi nicht. Er wurde Dritter, womit er von Startposition 13 aus ins Rennen gehen musste.

Mit einem Start aus der fünften Reihe sind Top-Platzierungen schwierig. Der Italiener startete optimal in den Sprint und lag kurzzeitig auf Position 8. Doch es dauerte nur einige Kurven und er verlor seine gewonnenen Positionen. «Ich hatte ein Problem mit der Vorderradgabel, das Motorrad verhielt sich einige Kurven lang wie verrückt», so Bezzecchi zum zweiten Grund, einem technischen Problem.

Im Rennverlauf wurde er bis auf Position 12 durchgereicht. Erst gegen Renn-Ende fand er wieder genügend Vertrauen, um attackieren zu können. Neben dem technischen Problem hatte er mit einem fehlerhaften Set-up an seiner Ducati zu kämpfen.

«Die Modifikationen, die wir dieses Rennen ausprobieren wollten, haben sich nicht ausgezahlt. Ich hatte Probleme in der Bremsphase, was normalerweise mein stärkster Bereich ist», ärgerte er sich über die fehlgeschlagene Entwicklungsrichtung und kündigte an, seine GP23 auf den Stand vom Freitag einstellen zu lassen.

Gegen Renn-Ende gelang es ihm, Jack Miller und Raul Fernandez zu überholen. Er konnte sogar auf den WM-Führenden Francesco Bagnaia aufschließen. Zwischenzeitlich war «Bezz» eine Sekunde schneller als der Ducati-Werkspilot. Laut dem VR46-Piloten ergab sich aber keine passende Gelegenheit mehr für ein Überholmanöver, auch, da die Streckenbedingungen neben der Ideallinie durch die Verschmutzung durch das Unwetter über Nacht nicht ideal waren.

Nach dem Sprintrennen liegt Bezzecchi (73 Punkte) punktgleich mit Franco Morbidelli auf WM-Position 11. Übrigens: In der Teamwertung liefert sich VR46 an sechster Position liegend mit 177 Punkten einen engen Zweikampf mit dem KTM-Werksteam (179 Punkte).

Ergebnisse MotoGP Aragón, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Martin 279. 2. Bagnaia, 276 Punkte. 3. Bastianini 217. 4. Marc Marquez 204. 5. Vinales 139. 6. Acosta 132. 7. Binder 132. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Alex Marquez 104. 10. Di Giannantonio 104. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 51. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 420 Punkte. 2. Aprilia 213. 3. KTM 205. 4. Yamaha 55. 5. Honda 28.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 493 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 352. 3. Gresini Racing MotoGP 308. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 179. 7. Red Bull GASGAS Tech3 148. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 59. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.