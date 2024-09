Acosta (3.): «Jorge kann sich bei mir revanchieren»

Rookie Acosta hielt sich in Aragon wieder vor Brad Binder (4.)

Platz 3 im Sprint, Platz 3 im GP von Aragon – für GASGAS-Tech3-Pilot Pedro Acosta hätte es im MotorLand kaum besser laufen können. In der WM-Tabelle sprang der MotoGP-Rookie wieder auf Platz 5 nach vorne.

GASGAS-Star Pedro Acosta hatte nach längerer Durststrecke – beim letzten MotoGP-Event galt es für den Rookie gleich drei Abflüge zu verarbeiten – auf spanischem Boden wieder Erfolgserlebnisse. Der 20-Jährige konnte seine brillante Leistung in den Qualifyings mit Startplatz 2 nicht nur im kurzen Sprint, sondern auch über die lange GP-Distanz nutzen.

Auch wenn Marc Márquez schnell aus den Augen des Rookies verschwand, hielt sich die positivste Überraschung der Saison zunächst im Geschäft um Platz 2. Doch auch Jorge Martín war beim Gran Premio eine Nummer zu groß. Als sich das Feld an die herausfordernden Bedingungen auf der Piste gewöhnt, wurde Acosta dann auch noch von den beiden Ducati-Racern Pecco Bagnaia und Alex Márquez überholt. Das Tempo konnte Acosta wieder mitgehen, doch die Attacken auf das Desmosedici-Duo konnte sich die #31 sparen.

Pedro Acosta profitierte von dem Vorfall der beiden Piloten vor ihm. Doch auch nach der Zieldurchfahrt als Dritter strahlte der Spanier nicht wegen des Crashes der Gegner, sondern freute sich über seine Leistung und die der KTM RC16.

«Ich was nicht, was ich sagen soll. Es war wirklich hart, uns zu orientieren. Ich habe immer gesagt, es geht vielleicht nicht um den Sieg aber die Konkurrenzfähigkeit muss passen – und das haben wir heute geschafft. Es ging um sehr große Teile des Rennens darum, keine Fehler zu machen.»

Acosta weiter: «Mit Jorge Martin ging es zu Beginn etwas eng zu, aber ich habe ihm dann genug Platz gelassen – und ich hoffe doch, er wird sich dafür bei nächster Gelegenheit revanchieren.»

Zu dem Vorfall zwischen Pecco Bagnaia und Alex Marquez sagte der Rookie: «Um ehrlich zu sein, ich kann nicht beurteilen wie die Situation genau abgelaufen ist, aber ich kann sagen das es ziemlich heftig aussah und ich hoffe das Alex und Pecco ohne Verletzungen geblieben sind.

Für die KTM-Mannschaft war der Erfolg im MotorLand von sehr großer Bedeutung, betonte der nächstjährige Red Bull-KTM-Pilot: «So sehr wie ich für das Ergebnis gearbeitet, so viel Druck steckte auch von der ganzen Firma dahinter. In den letzten 10 Tagen haben so viele Leute noch mehr gearbeitet. Es war wichtig, denn jetzt können alle mit Ruhe weiterarbeiten.»

Mit zwei Dritten Plätzen im MotorLand Aragon sprang Pedro Acosta von Platz 7 in der WM-Tabelle vorbei an Brad Binder und Maverick auf Rang 5.

Ergebnisse MotoGP Rennen Aragón, (1.September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,159

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Jack Miller (AUS), KTM, +39,966

11. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

13. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

14. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

15. Joan Mir (E), Honda, +49,735

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +57,322

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück





WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin 299. 2. Bagnaia, 276 Punkte. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 113. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 11. Bezzecchi 81. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 218. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 32.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 257. 5. Red Bull KTM Factory Racing 198. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 196. Red Bull GASGAS Tech3 167. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 33. 11. Repsol Honda 15.