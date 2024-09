Quartararo über Bagnaia-Crash: «Alex trägt Mitschuld»

Beim Grand Prix am Sonntag des MotoGP-Events in Aragon stürzte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo bereits nach fünf Runden. Nach dem Rennen gab er seine Einschätzung zum Vorfall zwischen Bagnaia und Alex Marquez.

Von Startplatz 17 aus ging es im Sprintrennen in Aragon am Samstag für Fabio Quartararo (Yamaha) immerhin bis auf den achten Rang voran. Doch die Hoffnung, auch im Rennen am Sonntag ein Ergebnis in den Top 10 erreichen zu können, endete bereits in der fünften Runde für den Franzosen im Kiesbett. In Kurve fünf stürzte «El Diablo» und musste das Rennen von da an vom Streckenrand verfolgen.

Seine Erklärung für den Sturz: «Ich habe versucht, etwas schneller zu fahren, und bin über den Vorderreifen weggerutscht.»

Mangelnde Haftung sei für den Yamaha-Piloten vom ersten Training an ein Problem gewesen, auch im Sprintrennen am Samstag: «Wir hatten das ganze Wochenende über miserablen Grip. Dass wir den weichen Hinterreifen nicht nutzen konnten, war ein Desaster für uns!» Reifenausrüster Michelin hatte dem aus Sicherheitsgründen die Rennfreigabe verweigert.

Nicht nur Quartararos Crash sorgte für Aufsehen, auch ein anderer Unfall. Gefragt nach seiner Sicht auf den rennentscheidenden Crash zwischen Alex Marquez und Francesco Bagnaia, sah der Weltmeister von 2021 vor allem Alex Marquez in der Verantwortung: «Wenn du in Kurve 12 so weit von der Ideallinie abkommst wie Alex, dann musst du wissen, dass du nicht so schnell wieder auf die Ideallinie zurückkehren kannst. Pecco ist auf seiner Linie geblieben.» Aus Sicht des Franzosen sei damit klar: «Alex trägt für mich eine Mitschuld an dem Crash!»

Dass dessen Bruder Marc Marquez nach seinem Erfolg im Sprintrennen nun auch den Grand Prix am Sonntag für sich entscheiden konnte, kam für Quartararo trotz Marquez‘ langer Durststrecke von 1043 Tagen seit dem letzten Rennsieg nicht überraschend: «Es war klar, dass Marc das Fahren nicht einfach verlernt hat. Er war eindeutig der Beste an diesem Wochenende. Ich glaube, er hat, außer im Warm-Up, in jeder einzelnen Session an diesem Wochenende den ersten Platz belegt und das spricht für sich.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Grand Prix (1. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,159

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Jack Miller (AUS), KTM, +39,966

11. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

13. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

14. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

15. Joan Mir (E), Honda, +49,735

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +57,322

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386 min

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. EneaBastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin, 299 Punkte. 2. Bagnaia 276. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 219. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 33.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 258. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 6. Red Bull KTM Factory Racing 193. 7. Red Bull GASGAS Tech3 168. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda 16.