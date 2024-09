Jorge Martín (2.): «Das allerschwierigste Rennen»

Jorge Martín wurde in Aragón in Sprint und Rennen jeweils Zweiter

Zweimal Platz zwei in Aragón reicht Jorge Martín, um die WM-Führung erst zu übernehmen und dann auszubauen. An Sieger Marc Márquez war kein Herankommen, sagt Martín, der sich das Wochenende über nicht wohl fühlte.

Nur Zweiter und dennoch einer der Sieger des Wochenendes!

Am Samstag wurde Jorge Martín (Ducati) mit seinem zweiten Platz im Sprint neuer WM-Leader. Mit seinem erneuten zweiten Platz hinter seinem Landsmann Marc Márquez im Rennen baut er seinen Vorsprung jetzt auf 23 Punkte aus.

Martín nimmt’s gelassen: «Die WM ist gerade nicht so wichtig. Klar, es ist gut, da zu sein. Es ist aber wichtiger, dass wir immer stark sind. Zuletzt waren wir näher dran, aber hier waren wir vom Sieg weit weg.»

Zweimal musste sich Martín in Aragón Marc Márquez geschlagen geben. Martín: «Glückwunsch an Marc. Es ist nicht leicht, nach so langer Zeit zurückzukommen. Er hat das definitiv verdient, er ist ein großartiger Champions.»

An den Martín dieses Wochenende nicht herankam. Martín: «Ich habe mein Maximum gegeben. Er war bei 100 Prozent, also war es schwer, ihn zu schlagen. Ich habe mich das ganze Wochenende über nicht gut gefühlt. Wir haben ein paar Veränderungen am Bike gemacht. Aber ich habe das bestmögliche Ergebnis geholt. In diesen Bedingungen mit der schmutzigen Strecke war es nicht einfach. Ich bin froh, dass ich die Konzentration bis zum Ende halten konnte.»

Martín: «Heute beim Start hatte ich viel Spin, ähnlich wie Pecco letztes Jahr. Dann hatte ich Angst, weil ich an Katar letztes Jahr denken musste und dachte, mein Hinterreifen funktioniert nicht richtig. Ich habe versucht, Positionen gutzumachen, aber es war schwierig. Ich habe gesehen, dass Marc so weit vorne ist. Ich habe versucht, den Abstand zu halten, um vielleicht am Ende eine Chance zu haben, aber keine Chance.»

In der 18. Runde crashten dann Alex Márquez und Pecco Bagnaia hinter ihm. Martín: «Als Pecco gecrasht ist, habe ich auf die Pitwall geguckt und gesehen, es sind noch sechs oder sieben Runden. Ich wollte das Rennen unbedingt beenden, habe es mit möglichst wenig Risiko probiert. Es war das allerschwierigste Rennen.»

Als nächstes wird in Misano gefahren. Martín: «In Misano habe ich schon gewonnen, aber mit den starken italienischen Fahrern könnte es schwierig werden. Ich glaube, wir können um den Sieg kämpfen, aber es wird schwierig.»

Ergebnisse MotoGP Rennen Aragón, (1. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,159

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Jack Miller (AUS), KTM, +39,966

11. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

13. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

14. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

15. Joan Mir (E), Honda, +49,735

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +57,322

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386 min

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragón, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin 299. 2. Bagnaia, 276 Punkte. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 113. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 81. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 218. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 32.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 257. 5. Red Bull KTM Factory Racing 198. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 196. Red Bull GASGAS Tech3 167. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 33. 11. Repsol Honda 15.