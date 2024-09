Jack Miller «Werde mir mit Augusto ein Bike teilen»

KTM-Pilot Jack Miller freut sich auf die beiden MotoGP-Wochenenden in Misano. Beim Test am Montag wird er sich mit Augusto Fernandez (GASGAS) eine Bike teilen und nur einen halben Tag lang testen.

Jack Miller konnte beim MotoGP-Wochenende im MotorLand Aragon nur einen Punkt holen. Im Sprint wurde er 13., im Grand Prix lief es besser und er fuhr auf Platz 10. Am Ende wurde dem Australier eine 16-Sekunden-Strafe wegen eines Reifendruck-Vergehens aufgebrummt, wodurch er nur noch 15. war. «In Aragon hatten wir Höhen und Tiefen. Ich habe mich nicht so schlecht gefühlt, wie die Resultate waren. Am Sonntag dann mit der verdammten Strafe», haderte er und blickt zugleich zuversichtlich auf die Rennen in Misano. «Ich mag Misano und ich freue mich darauf. Hoffentlich wird der Grip hier besser sein als letztes Wochenende. Das Wetter kann aber ein Faktor sein hier, mit der Nähe zum Meer. Aber ich hoffe wir haben hier ein stärkeres Wochenende. Mit dem Bike wird es besser und besser.»

Miller weiter: «Zwei Rennen auf derselben Strecke ist immer speziell. Aber es ist eine Strecke, dich ich mag und ich habe es immer genossen dort zu fahren – obwohl ich nicht immer die Ergebnisse erzielt habe, die ich wollte. Ich war oft schnell und bin aus der ersten Reihe gestartet, habe es dann im Rennen aber nicht umsetzen können. Hoffentlich kann ich das dieses Jahr ändern.»

Zwischen den beiden Rennwochenenden auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli findet am 9. September ein offizieller Test statt. Was sind dahingehend die Erwartungen von Miller? «Wie es aussieht, werde ich nur einen halben Tag und nicht viel zu testen haben – denn ich werde mir mit Augusto Fernandez ein Bike teilen. Wir werden versuchen, was wir machen können an diesem halben Tag.»

Wo sieht er die RC16 im Vergleich zum letzten Jahr? «Wir sind in einer anderen Position, denn wir haben viele Dinge geändert. Fakt ist, dass die Ducati extrem stark ist im Moment – vor allem in Sachen Konstanz. Das Bike funktioniert sehrt gut. Wir versuchen unseren Weg zu finden», meinte der 29-Jährige.

Nächstes Jahr werden vier Yamaha und sechs Duacti in der Startaufstellung stehen – wird das etwas ändern? «Es sind dann immer noch sechs Ducati», schmunzelte er. «Ich denke nicht, dass das etwas ändern wird – ob acht oder sechs Bikes, sie werden extrem stark sein. Das Bike wird immer perfekter, sie sind in einer sehr guten Position. Ich zähle nicht darauf, dass es leichter wird.»

Miller wird 2025 für Pramac Racing auf Yamaha starten. Wann wird dies offiziell verlautbart? «Hoffentlich bald», meinte der Australier.