Yamaha bestätigt Miguel Oliveira bei Pramac Racing

Nun ist es offiziell. Yamaha und Pramac holen den Portugiesen Miguel Oliveira für die nächsten beiden Jahre ins neue aufgesetzte MotoGP-Kundenteam-Projekt der einstigen Rennsport-Supermacht.

Einen Tag vor dem ersten Trainingstag zum GP von San Marino in Misano gaben Yamaha und Pramac offiziell bekannt, dass die neu formierte Mannschaft von Pramac Racing ab der Saison 2025 mit Miguel Oliveira am Start steht. Ausschlaggebend für die Verpflichtung des Rennsporthelden aus Portugal war die große Erfahrung Oliveiras. Da es sich um einen durchaus radikalen Neustart der beiden Instanzen Yamaha und Pramac handelt, wünschte Yamaha einen etablierten Piloten – der mit dem seit 2019 in der Königsklasse aktiven Oliveira seit Monaten in Bereitschaft ist. Der 17-fache GP-Sieger – fünfmal triumphierte Olivera auf der KTM RC16 davon in der MotoGP ­– unterschrieb einen Vertrag direkt bei Yamaha bis zum Ende der Saison 2026.

Miguel Oliveira: «Es ist ein großes Privileg für mich, eine so ikonische Marke in unserem Sport wie Yamaha zu vertreten. In den Jahren meines Aufstiegs und meiner Ankunft in der MotoGP habe ich immer mit großer Begeisterung auf die blauen Motorräder geblickt.

Jetzt ist es Realität und ich möchte der Yamaha Motor Company für ihr Engagement für mich in einer so wichtigen Übergangsphase des Projekts danken. Mr. Lin Jarvis war eine Schlüsselfigur bei der Aufnahme der Gespräche und dem Zustandekommen dieses Projekts. Ich glaube, dass ich in dieser Übergangsphase nützlich sein kann, um das Motorrad wieder an die Spitze zu bringen.»

Der 29-Jährige weiter: «Ich möchte Herrn Campinoti, Gino Borsoi und dem gesamten Pramac-Team dafür danken, dass wir diese Reise gemeinsam angetreten haben. Ich könnte nicht glücklicher und aufgeregter sein, dieses neue Kapitel zu beginnen.»

Der noch verantwortliche Manager bei Yamaha Racing, Lin Jarvis bekräftigte: «Wir freuen uns, dass ein professioneller und erfahrener Fahrer wie Miguel Oliveira für die Saison 2025 und 2026 zum Yamaha-Team stößt. Miguel ist ein Fahrer, der das technische Know-How, die Erfahrung, den Speed und die Präzision mitbringt, um die Leistung der Yamaha YZR-M1 zu verbessern. Wir heißen ihn herzlich im Yamaha MotoGP-Projekt willkommen.»

Auch Paolo Campinoti, der die mutige Entscheidung für den Teamweltmeister 2023 traf sich mit Ende der laufenden Saison von Ducati zu trennen, freut sich über die Verpflichtung des Piloten aus dem Südwesten Europas.

«Wir freuen uns, Miguel Oliveira in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Seine große Erfahrung in diesem Sport passt perfekt zu unserem Team und zu dem Projekt, das wir mit der vollen Unterstützung von Yamaha in Angriff nehmen werden. Wir wünschen Miguel das Beste für den zweiten Teil der Saison und freuen uns darauf, ihn Anfang 2025 wiederzusehen.»

Wie seine Aprilia-Kollegen auch ging Oliveira während der letzten beiden GP-Wochenenden durch ein bedrückendes Tief. Mit 60 Zählern rangiert der Trackhouse-Fahrer aktuell auf WM-Position 13.

Die Trennung von Trackhouse Racing und Miguel Oliveira war bereits vor der Bekanntgabe des Neuankömmlings Ai Ogura bekannt. Trotz einiger Highlights zuletzt stand Olivera sogar in Deutschland auf dem Sprint-Podest. Doch als Fazit muss Oliveria seinen Wechsel von KTM zu Aprilia als Karriererückschritt akzeptieren. Es wird in jedem Fall spannend zu sehen, wie sich Oliveira auf dem dritten Konzept seiner Laufbahn in der Königsklasse schlagen wird.