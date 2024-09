Pecco Bagnaia (Ducati): Flat Track als Thearpie

MotoGP-Ass Pecco Bagnaia (Ducati) kommt leicht angeschlagen zu seinem Heimrennen nach Misano und hat ein kräftezehrendes Programm vor sich, für das er sich auf der Ranch von Valentino Rossi eingestimmt hat.

Die MotoGP-WM kommt vom 6. bis 8. September zum ersten von zwei Events auf den Misano World Circuit Marco Simoncelli. Pecco Bagnaia ist bei den Heim-Events in Misano – nach dem enttäuschenden Meeting in Aragon – auf Wiedergutmachung aus. In der WM-Tabelle hat Bagnaia 23 Punkte Rückstand auf Jorge Martin (Pramac Ducati).

Die Kollision mit Gresini-Pilot Alex Marquez im Kampf um das Podium hat beim 27-Jährigen Spuren hinterlassen, was er selbst offen zugibt. «Körperlich bin ich noch nicht bei 100 Prozent, aber ich arbeite hart daran, damit ich das Rennen ohne Einschränkungen bestreiten kann», merkte Bagnaia an, der am Mittwoch dennoch an der Flat-Track-Session auf der Ranch von Mentor Valentino Rossi teilgenommen hat.

2023 landete Bagnaia im Grand Prix in Misano auf Rang 3 hinter Jorge Martin und VR46-Kollege Marco Bezzecchi. «Wir wissen, dass wir in Misano sehr gute Chancen haben und es wird wichtig sein, gleich von Beginn an einen guten Job zu erledigen. Wir müssen wieder ein besseres Gefühl finden als in Aragon. Ich werde nur ein paar Kilometer von zu Hause entfernt fahren – es werden viele Fans da sein, um uns zu unterstützen.»

Bagnaia hat auch abseits der Rennstrecke in Misano ein kräfteraubendes Programm vor sich. Der Ducati-Held wird am Donnerstagabend bereits neben den Medien-Terminen einen Auftritt in Tavullia absolvieren. Dort werden die Asse der VR46-Academy auf einer Bühne präsentiert – der gesamte Ort wird im Rahmen des Festivals «Tavullia in Moto» auf dem Kopf stehen.