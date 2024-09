Brad Binder: «Am Sonntagnachmittag weiß ich mehr»

KTM-Pilot Brad Binder kommt nach seinen starken Ergebnissen im MotorLand Aragon mit viel Selbstvertrauen zu den MotoGP-Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Mit Platz 6 im Sprint und Rang 4 im Grand Prix erlebte Brad Binder in Aragon ein starkes Wochenende. Mit verändertem Setup an seiner RC16 war der 29-Jährige bei schwierigen Bedingungen sehr konkurrenzfähig. Für die beiden Rennwochenenden an der italienischen Adria und den Test am kommenden Montag ist er zuversichtlich. «Misano ist eine sehr coole Strecke. Ich bin sehr aufgeregt, hier zu starten. In Aragon haben wir Fortschritte erzielt und wir verstehen manches besser. Hoffentlich können wir uns hier weiter verbessern», sagte Binder am Donnerstag in Misano.

Wird das Setup von Aragon auch in Misano funktionieren? «Wir haben hier so viel Grip und das belastet die Front des Bikes extrem. Wir müssen einige Änderungen vornehmen für diese Strecke. Aber wir werden es mit einer ähnlichen Balance versuchen – wir werden sehen, ob es funktioniert.»

Am Montag findet in Misano ein offizieller Test statt. KTM wird viele Teile an die Rennstrecke mitbringen und den Tag bestmöglich nutzen wollen. «Es wird ein sehr arbeitsreicher Tag werden und wir werden viele Dinge zu testen haben. Aber lass uns zuerst durch das Wochenende gehen, am Sonntagnachmittag werde ich wissen, was der Plan für den Test ist», so der Südafrikaner.

In der WM-Wertung liegt Binder derzeit mit 145 Punkten auf dem sechsten Rang – drei Punkte hinter Rookie Pedro Acosta (GASGAS).