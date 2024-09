Sachsenring 2025: Juli-Termin bestätigt

Das MotoGP-Event auf dem Sachsenring findet nächstes Jahr vom 11. bis 13. Juli statt. Für Motorrad-Fans gibt es ab sofort zahlreiche spannende Ticket-Angebote.

Die Stars der MotoGP-WM werden auch 2025 in Deutschland zu Gast sein. Der Termin für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring wurde von Promoter Dorna bestätigt – das Meeting findet vom 11. bis 13. Juli 2025 statt. Das Event zählt in Deutschland bundesweit zu den größten Sportveranstaltungen.

Zur Erinnerung: Das MotoGP-Wochenende auf dem Sachsenring brachte in diesem Jahr mit insgesamt 252.826 Fans an drei Tagen einen neuen Rekord in Sachen Besucherzahlen – es war nach der Corona-Pause der dritte Zuschauerrekord in Folge. Damit war der Deutschland-GP auch 2024 eines der Events mit den besten Zuschauerzahlen im Kalender.

Ab sofort können sich die Motorrad-Fans ihren Platz für das kommende Jahr sichern – der Countdown läuft bereits. Unter dem Motto «Friday for all» gibt es online Tickets ab 39 Euro für Stehplätze. Der Sachsenring ist auch weiterhin familienfreundlich: Kinder unter 14 Jahre haben in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlosen Zugang in die Stehplatzbereiche auf dem Areal. Auf Kinder-Tribünen-Karten für Fans unter 14 Jahre gibt es 50 Prozent Rabatt (Kategorien Platin und Gold). Auch Camper dürfen sich wieder freuen: Für Wohnmobile werden am Camping Village und am Wohnmobilstellplatz Campingflächen geschaffen.

Wichtiges Detail für die Ring-Besucher: Der Modus in der MotoGP-WM bleibt unverändert – dadurch wird es auch 2025 bereits am Samstag dank des Sprintrennens in der Königsklasse packende Renn-Action geben. Das Partyprogramm startet am Donnerstag – enthalten sind Autogrammstunden, die Fahrervorstellung, Konzerte und das legendäre Ankerberg-Festival. Informationen rund um den Grand Prix gibt es unter adac.de/motogp.

Dazu kommen die seit 2023 neu geschaffenen Dorna-Publikums-Events wie der «Hero-Walk» in der Karthalle am Sonntagvormittag und die Ehrenrunde der MotoGP-Asse auf dem Lkw-Aufleger.